Tencent Serverless Http

This project is a fork of aws-serverless-express, and modify for tencent cloud scf.

Install

npm install tencent-serverless-http

Usage

; const tencentServerlessHttp = require ( 'tencent-serverless-http' ); const app = require ( './app' ); const server = tencentServerlessHttp.createServer(app); exports.handler = ( event, context ) => { tencentServerlessHttp.proxy(server, event, context); };

License

MIT License

Copyright (c) 2020 Serverless Plus