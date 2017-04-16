项目已经停止维护，请使用更好的代替方案：art-template-loader
TmodJS（原名 atc）是一个简单易用的前端模板预编译工具。它通过预编译技术让前端模板突破浏览器限制，实现后端模板一样的同步“文件”加载能力。它采用目录来组织维护前端模板，从而让前端模板实现工程化管理，最终保证前端模板在复杂单页 web 应用下的可维护性。同时预编译输出的代码经过多层优化，能够在最大程度节省客户端资源消耗。
一、按文件与目录组织模板
template('tpl/home/main', data)
二、模板支持引入子模板
{{include '../public/header'}}
TmodJS 一经启动，就无需人工干预，每次模板创建与更新都会自动编译，引入一个 js 即可使用
template(path)接口调用本地模板文件，直到正式上线都无需对代码进行任何修改，整个过程简单自然。
若想深入了解，请阅读：《进击！前端模板工程化》
使用 NodeJS 附带的
npm命令，执行：
npm install -g tmodjs
Mac OSX 可能需要管理员权限运行：
sudo npm install -g tmodjs
TmodJS 的前端模板不再耦合在业务页面中，而是和后端模板一样有专门的目录管理。目录名称只支持英文、数字、下划线的组合，一个模板对应一个
.html文件。
支持基本的模板语法，如输出变量、条件判断、循环、包含子模板。模板语法参考
完全支持 artTemplate 的语法
只需要运行
tmod这个命令即可，默认配置参数可以满足绝大多数项目。
tmod [模板目录] [配置参数]
模板目录必须是模板的根目录，若无参数则为默认使用当前工作目录，tmodjs 会监控模板目录修改，每次模板修改都会增量编译。
--debug 输出调试版本
--charset value 定义模板编码，默认
utf-8
--output value 定义输出目录，默认
./build
--type value 定义输出模块格式，默认
default，可选
cmd、
amd、
commonjs
--no-watch 关闭模板目录监控
--version 显示版本号
--help 显示帮助信息
配置参数将会保存在模板目录配置文件中，下次运行无需输入配置参数（
--no-watch 与
--debug 除外）。
tmod ./tpl --output ./build
根据编译的
type的配置不同，会有两种不同使用方式：
TmodJS 默认将整个目录的模板压缩打包到一个名为 template.js 的脚本中，可直接在页面中使用它：
<script src="tpl/build/template.js"></script>
<script>
var html = template('news/list', _list);
document.getElementById('list').innerHTML = html;
</script>
template.js 还支持 RequireJS、SeaJS、NodeJS 加载。示例
此时每个模板就是一个单独的模块，无需引用 template.js：
var render = require('./tpl/build/news/list');
var html = render(_list);
TmodJS 源码包中
test/tpl是一个演示项目的前端模板目录，基于默认配置。切换到源码目录后，编译：
tmod test/tpl
编译完毕后你可以在浏览器中打开 test/index.html 查看如何使用编译后的模板。
TmodJS 的项目配置文件保存在模板目录的 package.json 文件中：
{
"name": "template",
"version": "1.0.0",
"dependencies": {
"tmodjs": "1.0.0"
},
"tmodjs-config": {
"output": "./build",
"charset": "utf-8",
"syntax": "simple",
"helpers": null,
"escape": true,
"compress": true,
"type": "default",
"runtime": "template.js",
"combo": true,
"minify": true,
"cache": false
}
}
|字段
|类型
|默认值
|说明
|output
|String
"./build"
|编译输出目录设置。如果设置为 false 则不输出
|charset
|String
"utf-8"
|模板使用的编码（暂时只支持 utf-8）
|syntax
|String
"simple"
|定义模板采用哪种语法。可选：
simple、
native
|helpers
|String
null
|自定义辅助方法路径
|escape
|Boolean
true
|是否过滤 XSS。如果后台给出的数据已经进行了 XSS 过滤，就可以关闭模板的过滤以提升模板渲染效率
|compress
|Boolean
true
|是否压缩 HTML 多余空白字符
|type
|String
"default"
|输出的模块类型，可选：
default、
cmd、
amd、
commonjs
|runtime
|String
"template.js"
|设置输出的运行时名称
|alias
|String
null
|设置模块依赖的运行时路径（仅针对于非
default的类型模块配置字段。如果不指定模块内部会自动使用相对 runtime 的路径）
|combo
|Boolean
true
|是否合并模板（仅针对于 default 类型的模块）
|minify
|Boolean
true
|是否输出为压缩的格式
|cache
|Boolean
true
|是否开启编译缓存
|verbose
|Boolean
true
|是否打印日志
让 TmodJS 作为 Grunt 的一个插件使用：
npm install grunt-tmod --save-dev
由@Jsonzhang开发，项目主页：
https://github.com/Jsonzhang/grunt-tmod
让 TmodJS 作为 Gulp 的一个插件使用：
npm install gulp-tmod --save-dev
由@lichunqiang开发，项目主页：
https://github.com/lichunqiang/gulp-tmod
问：TmodJS 需要部署到服务器中吗？
不需要，这是本地工具，基于 NodeJS 编写是为了实现跨平台。
问：如何将每个模板都编译成单独的 amd/cmd 模块输出？
指定 type 参数即可，如
--type cmd则可以让每个模板都支持 RequireJS/SeaJS 调用。
问：如何将模板编译成 NodeJS 的模块？
指定 type 参数即可，如
--type commonjs。
问：线上运行的模板报错了如何调试？
开启 debug 模式编译，如
--debug，这样会输出调试版本，可以让你快速找到模板运行错误的语句以及数据。
问：如何不压缩输出 js？
编辑配置文件，设置
"minify": false。
问：如何修改默认的输出目录？
指定 output 参数即可，如
--output ../../build。
问：如何让模板访问全局变量？
请参考：辅助方法。
问：可以使用使用类似 tmpl 那种的 js 原生语法作为模板语法吗？
可以。编辑配置文件，设置
"syntax": "native"即可，目前 TmodJS 默认使用的是 simple 语法。
问：如何兼容旧版本 atc 的项目？
编辑配置文件，分别设置
"type": "cmd"、
"syntax": "native"、
"output": "./"
问：如何迁移原来写在页面中的 artTemplate 模板，改为 TmodJS 这种按按文件存放的方式？
请参考：页面中的模板迁移指南。
问：我需要手动合并模板，如何让 tmodjs 不合并输出？
编辑配置文件，设置
combo:false。
"output":false则不进行输出，方便Gulp插件利用
"verbose": true选项，选择是否显示日志
"minify":true输出后，输出的脚本中文没有被编码的问题
engine配置
runtime配置
/*v:13*/，以便对比线上版本
template.js，临时文件使用隐藏的
.cache目录存放
.debug.js文件
include语句模板在编译过程给予提示
compileError事件触发异常的 bug
escape配置，如果后台给出的数据已经进行了 XSS 过滤，就可以关闭模板的默认过滤以提升模板渲染效率
combo功能，default只提供全部合并与不合并两个选项，值为布尔类型（兼容旧的版本的配置，会自动转换成布尔类型）
async配置失效
--output参数不再相对于模板目录，而是工作目录（配置文件的
output参数仍保持不变）
combo配置不能为空数组的 BUG
engine:true，并在页面中中引入 TmodJS 输出的 template.js。如果想让 template.js 不内置合并的模板，可以设置
combo:[]）
alias配置字段，在 AMD 与 CMD 模式下可以指定运行时依赖 ID
修复极其特殊情况下 TmodJS 无法为 AMD/CMD 模块正确声明依赖的问题#14
这是一个革命性的版本，内部大量优化！同时项目更名为 TmodJS，内部版本号收归到 0.0.1
使用 TemplageJS 格式的模块作为默认输出的类型：它包含模板目录中所有模板，除了支持页面 Script 直接引入之外还支持 RequireJS、SeaJS、NodeJS 加载，并且接口统一，跨架构与前后端运行！
详细更新列表：
template(path, data) 其中 path 相对于 template.js 所在目录
compile(file)接口可递归编译依赖
saveUserConfig接口保存用户设置
--define-syntax，并使用新的界定符
{{与
}}。模板语法参考
--clone-helpers参数
NodeJS 版本：
-o path或
--output path定义输出目录
-d或
--define-syntax可能失效的问题
-w或
--watch参数启动后的规则：只监控模板修改，而不再编译所有模板
NodeJS 版本：
TmodJS 是一个开源项目，如果你喜欢，非常期待你通过微博或者博客等来宣传 TmodJS。
如果你使用了 TmodJS 敬请留下项目名，我们将在 TmodJS 主页展示你的项目。提交
BSD.