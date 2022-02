e3x: End-to-End Encrypted eXchange (javascript)

This module implements all of e3x in javascript as a node and browserify module. It is used by telehash-js which is designed to provide a friendly higher level api, whereas this is low level and expects the application to manage all state tracking.

Usage

All packets use lob-enc structure of: {json:{...}, body:Buffer(...)}

var e3x = require ( 'e3x' ); var secrets = e3x.generate(); var self = e3x.self(args); if (!self) var inner = self.decrypt(message); var exchange = self.exchange(args); if (!exchange) exchange.token; exchange.sending = function ( packet ) { } var bool = exchange.verify(message); var message = exchange.encrypt(inner); var inner = exchange.receive(cpacket); var at = exchange.at(at); var bool = exchange.sync(handshake); var handshake = exchange.handshake(); var channel = exchange.channel(open); if (!channel) var bool = channel.receive(inner); channel.send(packet); channel.state; channel.receiving = function ( err, packet ) {};

Cipher Sets

These are the current Cipher Sets supported by default:

cs1a - node, browser

cs2a - node, browser

cs3a - node

The API to implement a new CS module is just a simplified crypto wrapper: