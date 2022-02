tee

tee(1)

Usage

var tee = require ( 'tee' ); src .pipe(tee( dest1, dest2, dest3 )) .pipe(somewhereElse)

Installation

$ npm install tee $ component install godmodelabs/tee

API

Creates a new through Stream that pipes all incoming data to each destination -Stream.

Emits close when all piped to streams closed.

License

(MIT)