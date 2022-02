WEB+DB PRESS用語統一ルールをベースに、 JavaScript関係やJSer.infoで使用する技術用語などの表記揺れ補正辞書とコンパイル済みJSONです。

textlintから使う場合は以下のルールを使うことで利用できます。

CodeMirrorで利用する場合は以下のライブラリから利用できます。

辞書

辞書データはazu/prh.yml: A collection of prh.ymlで管理しています。

このリポジトリはコンパイル済みのJSONデータのみを管理しています。

API

以下のURLから全ての辞書を結合したJSONファイルを取得出来ます

Installation

npm install technical-word-rules

var json = require ( "technical-word-rules" );

Usage

以下の記事で解説しています。

関連

WEB+DB PRESS用語統一ルールをより厳密に従いたい場合はこちらを利用してください。

Testing

npm test

既存のルールでパス済みのJSer.infoの記事に対してテストが実行されます。 記事がおかしい場合はtest/fixturesも併せて修正します。

This module is released by semantic-release/semantic-release.

Contributing

Fork it! Create your feature branch: git checkout -b my-new-feature Commit your changes: git commit -am 'Add some feature' Push to the branch: git push origin my-new-feature Submit a pull request :D

License

MIT