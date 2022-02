A base class for tcp client with basic functions

Install

$ npm install tcp-base --save

Node.js >= 6.0.0 required

Usage

A quick guide to implement a tcp echo client

Client:

; const TCPBase = require ( 'tcp-base' ); class Client extends TCPBase { getHeader() { return this .read( 8 ); } getBodyLength(header) { return header.readInt32BE( 4 ); } decode(body, header) { return { id : header.readInt32BE( 0 ), data : body, }; } get heartBeatPacket() { return new Buffer([ 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 0 , 0 , 0 ]); } } const client = new Client({ host : '127.0.0.1' , port : 8080 , }); const body = new Buffer( 'hello' ); const data = new Buffer( 8 + body.length); data.writeInt32BE( 1 , 0 ); data.writeInt32BE(body.length, 4 ); body.copy(data, 8 , 0 ); client.send({ id : 1 , data, timeout : 5000 , }, (err, res) => { if (err) { console .error(err); } console .log(res.toString()); });

Server:

; const net = require ( 'net' ); const server = net.createServer( socket => { let header; let bodyLen; function readPacket ( ) { if (bodyLen == null ) { header = socket.read( 8 ); if (!header) { return false ; } bodyLen = header.readInt32BE( 4 ); } if (bodyLen === 0 ) { socket.write(header); } else { const body = socket.read(bodyLen); if (!body) { return false ; } socket.write(Buffer.concat([ header, body ])); } bodyLen = null ; return true ; } socket.on( 'readable' , () => { try { let remaining = false ; do { remaining = readPacket(); } while (remaining); } catch (err) { console .error(err); } }); }); server.listen( 8080 );

MIT