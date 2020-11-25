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tcloud-test-cli

by Travis Fischer
3.0.11 (see all)

⚡CLI for creating reusable react libraries.

npm
GitHub
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Overview

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27

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4.6K

Maintenance

Last Commit

1yr ago

Contributors

30

Package

Dependencies

16

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Readme

tcloud-test-cli

modify by https://github.com/transitive-bullshit/create-react-library

安装cli工具

npm i tcloud-test-cli -g

创建一个组件

tcloud

开发

本地开发分为两个部分.

首先, 你可以运行rollup去监听你的src/模块, 当你有任何更改会自动编译到dist/

npm start # 运行rollup和监听更改

然后, 在本地开发中需要在example/目录中链接你的模块

# (打开新的终端窗口中)
cd example
npm link <your-module-name> # 如果使用yarn可以跳过这步
npm start # 运行 create-react-app dev server 可以开你的示例程序

现在, 当你对库的src/目录或演示程序的example/src目录有任何更改, create-react-app会重新加载本地开发服务, 这样就能很愉快的对你的组件进行快速开发迭代.

发布到NPM

将库发布到 npm 时请务必要确保所有的依赖模块已经正确添加在了peerDependencies中, rollup会自动识别peerDependencies配置选项, 而不会将它捆绑在你的模块中(或者可以叫他外部依赖).

然后就可以愉快的发布拉

# 注意下面的命令会编译`commonjs`和`es`的版本到你模块的dist/目录中
npm publish

Github Pages

将示例部署到github pages相当简单, 我们需要先给example编译一个生产版本, 这个example用于演示你的库. 然后运行gh-pages来部署生成的bundle文件到github.

npm run deploy

License

MIT © Travis Fischer

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