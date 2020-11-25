modify by https://github.com/transitive-bullshit/create-react-library 安装cli工具 npm i tcloud-test-cli -g 创建一个组件 tcloud

开发

本地开发分为两个部分.

首先, 你可以运行rollup去监听你的 src/ 模块, 当你有任何更改会自动编译到 dist/

npm start

然后, 在本地开发中需要在 example/ 目录中链接你的模块

cd example npm link <your-module-name> npm start

现在, 当你对库的 src/ 目录或演示程序的 example/src 目录有任何更改, create-react-app 会重新加载本地开发服务, 这样就能很愉快的对你的组件进行快速开发迭代.

发布到NPM

将库发布到 npm 时请务必要确保所有的依赖模块已经正确添加在了 peerDependencies 中, rollup会自动识别 peerDependencies 配置选项, 而不会将它捆绑在你的模块中(或者可以叫他外部依赖).

然后就可以愉快的发布拉

npm publish

Github Pages

将示例部署到github pages相当简单, 我们需要先给example编译一个生产版本, 这个example用于演示你的库. 然后运行gh-pages来部署生成的bundle文件到github.

npm run deploy

License

MIT © Travis Fischer