modify by https://github.com/transitive-bullshit/create-react-library
安装cli工具
npm i tcloud-test-cli -g
创建一个组件
tcloud
本地开发分为两个部分.
首先, 你可以运行rollup去监听你的
src/模块, 当你有任何更改会自动编译到
dist/
npm start # 运行rollup和监听更改
然后, 在本地开发中需要在
example/目录中链接你的模块
# (打开新的终端窗口中)
cd example
npm link <your-module-name> # 如果使用yarn可以跳过这步
npm start # 运行 create-react-app dev server 可以开你的示例程序
现在, 当你对库的
src/目录或演示程序的
example/src目录有任何更改,
create-react-app会重新加载本地开发服务, 这样就能很愉快的对你的组件进行快速开发迭代.
将库发布到 npm 时请务必要确保所有的依赖模块已经正确添加在了
peerDependencies中, rollup会自动识别
peerDependencies配置选项, 而不会将它捆绑在你的模块中(或者可以叫他外部依赖).
然后就可以愉快的发布拉
# 注意下面的命令会编译`commonjs`和`es`的版本到你模块的dist/目录中
npm publish
将示例部署到github pages相当简单, 我们需要先给example编译一个生产版本, 这个example用于演示你的库. 然后运行gh-pages来部署生成的bundle文件到github.
npm run deploy
MIT © Travis Fischer