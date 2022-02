项目背景

tarojs 已经开始支持 vue 去写 taro 应用了,由于缺少相关的 ui 库,因此决定 按照 taro-ui 重写成 vue 组件。 形成了 taro-ui-vue 这个库。

相关链接

Taro Ui Vue 使用文档

Taro

Taro Ui

使用注意

Taro Ui Vue 提供的是源文件,源文件部分代码使用 ts 编写,需要项目支持 ts。 如果是用 taro init 命令创建,则需在使用时选择 ts 。

安装

npm i -S taro-ui-vue

使用

按需引入

import { AtButton } from 'taro-ui-vue' import AtButton from 'taro-ui-vue/src/components/button/index.vue'

按需引入样式

import 'taro-ui-vue/dist/style/components/tag.scss'

@ import "~taro-ui/dist/style/components/button.scss" ;

示例

<template> < view class = "index" > < AtTag > 标签 </ AtTag > < AtIcon value = "clock" color = "#F00" > </ AtIcon > </ view > </ template > < script > import { AtTag, AtIcon } from 'taro-ui-vue' import 'taro-ui-vue/dist/style/components/icon.scss' import 'taro-ui-vue/dist/style/components/tag.scss' export default { name : 'Index' , components : { AtTag, AtIcon, } } </ script >

全局引入所有组件

import TaroUiVue from 'taro-ui-vue/src' import 'taro-ui-vue/dist/style/index.scss' Vue.use(TaroUiVue)

onXXX 属性示例

在 .vue 文件 template 中需要按下面这样写

< template > < view > < AtTag type = "primary" :on-click = "handleClick" > 标签 </ AtTag > </ view > </ template >

更多使用方式

更多组件使用及属性请参考 taro-ui 使用文档

所有参数基本一致

TODO

为组件添加测试用例

CHANGELOG

贡献

如果你在使用 Taro-UI-Vue 时遇到问题,或者有好的建议,欢迎给我们提 Issue 或 Pull Request。在开始之前,请阅读 贡献指南

License

MIT