小程序组件-小程序海报组件

taro-plugin-canvas 是基于 Taro 框架的微信小程序 canvas 绘图组件,封装了常用的操作,通过配置的方式生成分享图片

本组件是基于 wxa-plugin-canvas 的Taro封装版本

参见 wxa-plugin-canvas => https://juejin.im/post/5b7e48566fb9a01a1059543f

使用 taro-plugin-canvas 前,请确保你已经学习过微信官方的 小程序简易教程 和 自定义组件介绍。

小程序已经支持使用 npm 安装第三方包,详见 npm 支持

直接通过 git 下载 taro-plugin-canvas 源代码,并将 src/component/taro-plugin-canvas 目录拷贝到自己的项目的 src/component 目录中

成功回调 onCreateSuccess

返回生成海报图片的本地url,一般做法是使用wx.previewImage预览海报或者在指定位置预览,如下

错误回调 onCreateFail

以下是简易的Demo实现,也可以clone代码,里面有具体实现,线上案例见小程序 RssFeed

例子代码(点击展开)

import Taro, { Component } from '@tarojs/taro' import { View, Button, Image } from '@tarojs/components' import TaroCanvasDrawer from '../../component/taro-plugin-canvas' ; import './index.scss' export default class Simple extends Component { config = { navigationBarTitleText : '首页' } constructor (props) { super (props); this .state = { config : null , shareImage : null , canvasStatus : false , rssConfig : { width : 750 , height : 750 , backgroundColor : '#fff' , debug : false , blocks : [ { x : 0 , y : 0 , width : 750 , height : 750 , paddingLeft : 0 , paddingRight : 0 , borderWidth : 0 , backgroundColor : '#EFF3F5' , borderRadius : 0 , }, { x : 40 , y : 40 , width : 670 , height : 670 , paddingLeft : 0 , paddingRight : 0 , borderWidth : 0 , backgroundColor : '#fff' , borderRadius : 12 , } ], texts : [ { x : 80 , y : 420 , text : '国产谍战 真人演出,《隐形守护者》凭什么成为Steam第一?' , fontSize : 32 , color : '#000' , opacity : 1 , baseLine : 'middle' , lineHeight : 48 , lineNum : 2 , textAlign : 'left' , width : 580 , zIndex : 999 , }, { x : 80 , y : 590 , text : '长按扫描二维码阅读完整内容' , fontSize : 24 , color : '#666' , opacity : 1 , baseLine : 'middle' , textAlign : 'left' , lineHeight : 36 , lineNum : 1 , zIndex : 999 , }, { x : 80 , y : 640 , text : '分享来自 「 RssFeed 」' , fontSize : 24 , color : '#666' , opacity : 1 , baseLine : 'middle' , textAlign : 'left' , lineHeight : 36 , lineNum : 1 , zIndex : 999 , } ], images : [ { url : 'http://pic.juncao.cc/rssfeed/images/demo.png' , width : 670 , height : 320 , y : 40 , x : 40 , borderRadius : 12 , zIndex : 10 , }, { url : 'https://pic.juncao.cc/cms/images/minapp.jpg' , width : 110 , height : 110 , y : 570 , x : 560 , borderRadius : 100 , borderWidth : 0 , zIndex : 10 , }, ], lines : [ { startY : 540 , startX : 80 , endX : 670 , endY : 541 , width : 1 , color : '#eee' , } ] }, } } canvasDrawFunc = ( config = this .state.rssConfig ) => { this .setState({ canvasStatus : true , config : config, }) Taro.showLoading({ title : '绘制中...' }) } onCreateSuccess = ( result ) => { const { tempFilePath, errMsg } = result; Taro.hideLoading(); if (errMsg === 'canvasToTempFilePath:ok' ) { this .setState({ shareImage : tempFilePath, canvasStatus : false , config : null }) } else { this .setState({ canvasStatus : false , config : null }) Taro.showToast({ icon : 'none' , title : errMsg || '出现错误' }); console .log(errMsg); } } onCreateFail = ( error ) => { Taro.hideLoading(); this .setState({ canvasStatus : false , config : null }) console .log(error); } saveToAlbum = () => { const res = Taro.saveImageToPhotosAlbum({ filePath : this .state.shareImage, }); if (res.errMsg === 'saveImageToPhotosAlbum:ok' ) { Taro.showToast({ title : '保存图片成功' , icon : 'success' , duration : 2000 , }); } } render() { return ( <View className='index'> <View> <View className='flex-row'> <Button onClick={this.canvasDrawFunc.bind(this, this.state.rssConfig)}>绘制</Button> <Button onClick={this.saveToAlbum}>保存到相册</Button> </View> </View> <View className='shareImage-cont'> <Image className='shareImage' src={this.state.shareImage} mode='widthFix' lazy-load /> { // 由于部分限制,目前组件通过状态的方式来动态加载 this.state.canvasStatus && (<TaroCanvasDrawer config={this.state.config} // 绘制配置 onCreateSuccess={this.onCreateSuccess} // 绘制成功回调 onCreateFail={this.onCreateFail} // 绘制失败回调 /> ) } </View> </View> ) } }

