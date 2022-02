在Taro框架中使用iconfont图标,不依赖字体,支持多色彩。

支持平台

微信小程序

支付宝小程序

百度小程序

头条小程序

QQ小程序

H5

特性

1、一键生成标准组件,多端支持

2、使用方便,import即可

3、支持多色彩

4、支持自定义颜色

5、支持es6和typescript两种模式

Step 1

安装插件

如果您使用Taro2.x,请安装 taro-iconfont-cli@2.1.0 ,并阅读旧版的README.md

yarn add taro-iconfont-cli --dev npm install taro-iconfont-cli --save-dev

Step 2

生成配置文件

npx iconfont-init

此时项目根目录会生成一个 iconfont.json 的文件,内容如下:

{ "symbol_url" : "请参考README.md,复制 http://iconfont.cn 官网提供的JS链接" , "save_dir" : "./src/components/iconfont" , "use_typescript" : false , "platforms" : "*" , "use_rpx" : true , "trim_icon_prefix" : "icon" , "default_icon_size" : 18 , "design_width" : 750 }

请直接复制iconfont官网提供的项目链接。请务必看清是 .js 后缀而不是.css后缀。如果你现在还没有创建iconfont的仓库,那么可以填入这个链接去测试: http://at.alicdn.com/t/font_1373348_kk9y3jk2omq.js

根据iconfont图标生成的组件存放的位置。每次生成组件之前,该文件夹都会被清空。

如果您的项目使用Typescript编写,请设置为true。这个选项将决定生成的图标组件是 .tsx 还是 .js 后缀。

当该值为false时,我们会为您的图标生成 .js 和 .d.ts 两个文件,以便您能享受到最好的开发体验。

platforms

选择需要支持的平台,默认是 * ,意味着所有平台都需要支持(如果有)。如果你只想支持部分平台,也可以设置成数组:

{ // 选择你需要的平台 // 说明 => weapp: 微信 | swan: 百度 | alipay: 支付宝 | tt: 字节跳动 "platforms": ["weapp", "swan", "alipay", "h5", "tt", "qq"] }

是否使用尺寸单位rpx还是普通的像素单位 px 。默认值为true,与Taro保持一致的缩放。您也可以设置为false,强制使用 px

若 use_rpx: true 且当前设计图尺寸不为 750 时,可以通过修改这个字段来修改设计尺寸。

如果你的图标有通用的前缀,而你在使用的时候又不想重复去写,那么可以通过这种配置这个选项把前缀统一去掉。

我们将为每个生成的图标组件加入默认的字体大小,当然,你也可以通过传入props的方式改变这个size值。

Step 3

开始生成Taro标准组件

npx iconfont-taro

生成后查看您设置的保存目录中是否含有所有的图标

在生成代码之前,你可以顺便参考snapshots目录自动生成的快照文件。

Step 4

由于Taro3.0的架构变更,您需要在 src/app.config.js 下填写一次 usingComponents 。

import { useGlobalIconFont } from './components/iconfont/helper' ; export default { usingComponents: Object .assign(useGlobalIconFont()), }

这并不是一个多好的方案,毕竟还需要开发者关注这个细节。也许能用webpack的plugin解决或者等官方推出更好的方案,有任何更好的idea欢迎提供。

使用

在Page中使用图标

import React, { Component } from 'react' ; import IconFont from '../components/iconfont' ; class App extends Component { render() { return < IconFont name = "alipay" /> ; } } export default App;

更多用法:

<IconFont name= "alipay" /> <IconFont name="alipay" color="red" /> // 多色:红色+橘色 <IconFont name="alipay" color={['red', 'orange']} size={300} /> // 不同格式的颜色写法 <IconFont name="alipay" color={['#333', 'rgb(50, 124, 39)']} /> // 与文字对齐 <View style={{ display: 'flex', alignItems: 'center' }}> <Text>Hello</text> <IconFont name="alipay" /> </View>

更新图标

当您在iconfont.cn中的图标有变更时,只需更改配置 symbol_url ,然后再次执行 Step 3 即可生成最新的图标组件

npx iconfont-taro

欢迎使用,并给我一些反馈和建议,让这个库做的更好