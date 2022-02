TarGz for NodeJS

Simple tar.gz compression and decompression for NodeJS.

Installation

npm install targz

Simple Usage

var targz = require ( 'targz' ); targz.compress({ src : 'path_to_files' , dest : 'path_to_compressed_file' }, function ( err ) { if (err) { console .log(err); } else { console .log( "Done!" ); } }); targz.decompress({ src : 'path_to_compressed file' , dest : 'path_to_extract' }, function ( err ) { if (err) { console .log(err); } else { console .log( "Done!" ); } });

Advanced Usage

You can adjust tar and gzip/gunzip parameters by using optional parameters. The API:

targz.compress( options, callback ); targz.decompress( options, callback );

Where supported options are:

src - (String) The path to files to be compressed

- (String) The path to files to be compressed dest - (String) The path to tar.gz file to be created

- (String) The path to tar.gz file to be created tar - (Object) Adjust tar options. See tar-fs docs for details. OPTIONAL. ignore - (Function) Ignore/filter files entries - (Array) Define list of files map - (Function) Modify the headers mapStream - (Function) Modify the input/output file streams dmode - (Number) Set the permissions for directories fmode - (Number) Set permissions for files strict - (Boolean) Ignore errors due to unsupported entry types (like device files). Default: true dereference - (Boolean) Pack the contents of the symlink instead of the link itself. Default: false

- (Object) Adjust tar options. See tar-fs docs for details. OPTIONAL. gz - (Object) Adjust gzip/gunzip options. See zlib docs for details. OPTIONAL.

Example

var targz = require ( 'targz' ); targz.compress({ src : 'path_to_files' , dest : 'path_to_compressed_file' , tar : { ignore : function ( name ) { return path.extname(name) === '.bin' } }, gz : { level : 6 ; memLevel: 6 ; } }, function ( err ) { if (err) { console .log(err); } else { console .log( "Done!" ); } });

License

MIT