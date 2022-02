A different tap parser

Install

npm install tap- out

Usage

CLI

$ something-that-produces-tap | tap-out { tests: [ { name: 'is true' , number: 1 , raw: '# is true' , type: 'test' } ], asserts: [ { name: 'true value' , number: 1 , ok: true , raw: 'ok 1 true value' , test: 1 , type: 'assert' }, { name: 'true value' , number: 2 , ok: true , raw: 'ok 2 true value' , test: 1 , type: 'assert' } ], versions: [], results: [], comments: [], plans: [{ type: 'plan' , raw: '1..2' , from: 1 , to: 2 , skip: false }], pass: [ { name: 'true value' , number: 1 , ok: true , raw: 'ok 1 true value' , test: 1 , type: 'assert' }, { name: 'true value' , number: 2 , ok: true , raw: 'ok 2 true value' , test: 1 , type: 'assert' } ], fail: [], errors: [] }

API

var tapOut = require ( 'tap-out' ); var t = tapOut( function ( output ) { console .log(output); }); t.on( 'assert' , function ( assert ) { }); process.stdin.pipe(t);

Methods

var t = tapOut(function (err, output) {})

Returns a stream that emits events with various TAP data. Takes a callback which is called when all parsing is done.

Events

t.on('output', function (output) {})

All output after all TAP data is parsed.

Example output

{ tests : [ { name : 'is true' , number : 1 , raw : '# is true' , type : 'test' } ], asserts : [ { name : 'true value' , number : 1 , ok : true , raw : 'ok 1 true value' , test : 1 , type : 'assert' }, { name : 'true value' , number : 2 , ok : true , raw : 'ok 2 true value' , test : 1 , type : 'assert' } ], results : [], versions : [], comments : [], fail : [], pass : [ { name : 'true value' , number : 1 , ok : true , raw : 'ok 1 true value' , test : 1 , type : 'assert' }, { name : 'true value' , number : 2 , ok : true , raw : 'ok 2 true value' , test : 1 , type : 'assert' } ], }

t.on('test', function (test) {})

Parsed test object with details.

type - value will always be test

- value will always be name - name of the test

- name of the test raw - the raw output before it was parsed

- the raw output before it was parsed number - the number of the test

{ type : 'test' , name : 'is true' , raw : '# is true' , number : 1 }

t.on('assert', function (assertion) {})

Parsed assert object details.

type - this will always be assert

- this will always be name - the name of the assertion

- the name of the assertion raw - the raw output before it was parsed

- the raw output before it was parsed number - the number of the assertion

- the number of the assertion ok - whether the assertion passed or failed

- whether the assertion passed or failed test - the number of the test this assertion belongs to

{ name : 'true value' , number : 1 , ok : true , raw : 'ok 1 true value' , test : 1 , type : 'assert' }

t.on('version', function (version) {})

Parsed version data.

type - this will always be version

- this will always be raw - the raw output before it was parsed

{ raw : 'TAP version 13' , type : 'version' }

t.on('result', function (result) {})

Parsed test result data for tests, pass, fail.

type - this will always be result

- this will always be name - the name of the result

- the name of the result raw - the raw output before it was parsed

- the raw output before it was parsed count - the number of tests related to this result

Tests

{ count : '15' , name : 'tests' , raw : '# tests 15' , type : 'result' }

Pass

{ count : '13' , name : 'pass' , raw : '# pass 13' , type : 'result' }

Fail

{ count : '2' , name : 'fail' , raw : '# fail 2' , type : 'result' }

t.on('pass', function (assertion) {})

Parsed assertion that has passed with details. The assertion formate is the same as the assert event.

t.on('fail', function (assertion) {})

Failed assertion that has passed with details. The assertion formate is the same as the assert event.

Generic output like console.log() in your tests.

type - this will always be comment

- this will always be raw - the raw output before it was parsed

- the raw output before it was parsed test - the number of the test this comment belongs to

{ type : 'comment' , raw : 'this is a console log' , test : 1 }

Run Tests