the Notifier for OS X, Linux and Windows as TAP reporter

How to Use

You can use tap-notify in the same way as other TAP reporters. I recommend to use as the first pipe.

npm install -g tap-notify

tape ./ *.test.js | tap-notify | tap-diff

Or use with createStream() :

var test = require ( 'tape' ); var tapDiff = require ( 'tap-diff' ); var tapNotify = require ( 'tap-notify' ); test.createStream() .pipe(tapNotify()) .pipe(tapDiff()); process.argv.slice( 2 ).forEach( function ( file ) { require (path.resolve(file)); });

License

MIT