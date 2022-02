Deprecated

TapListener is no longer support and should be avoided. From ftlabs/fastclick

As of late 2015 most mobile browsers - notably Chrome and Safari - no longer have a 300ms touch delay, so fastclick offers no benefit on newer browsers, and risks introducing bugs into your application.

Likewise, TapListener is no longer useful. I recommend using standard click event.

See Chrome dev blog - 300ms tap delay, gone away

Tap listener

Listens to taps

On mobile devices, the click event is triggered after a delay. Tap Listener listens for native touch and pointer events to trigger a callback immediately.

Used in Flickity.

var tapper = new TapListener( element ); tapper.on( 'tap' , function ( event ) { console .log( 'tap happened' ); });

Use TapListener to extend a class.

function Widget ( ) { } Widget.prototype = new TapListener(); _.extend( Widget.prototype, TapListener.prototype ); var widgy = new Widget( element ); widgy.on( 'tap' , function ( ) {...});

Install

Bower: bower install tap-listener --save

npm: npm install tap-listener

RequireJS

requirejs( [ 'path/to/tap-listener' ], function ( TapListener ) { var tapper = new TapListener( element ); });

Browserify

var TapListener = require ( 'tap-listener' ); var tapper = new TapListener( element );

API

var tapper = new TapListener( element ) tapper.bindTap( element ) tapper.unbindTap() tapper.on( eventName, callback ) function callback ( event, pointer ) {...} tapper.destroy()

MIT license

By Metafizzy