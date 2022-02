taobao sdk

taobao openapi sdk for node

1 安装

npm install taobao

2 开发&测试

cd taobao npm install

测试

make test

覆盖率

make test -cov

3 使用

var taobao = require ( 'taobao' ); taobao.config({ app_key : 'xxx' , app_secret : 'xxx' }); taobao.core.call({ method : 'taobao.areas.get' , fields : 'id,type,name,parent_id,zip' }, function ( data ) { console .log(data); });

核心API

配置sdk的全局默认参数

taobao.config({ app_key : 'xxx' , app_secret : 'xxx' , sandbox : false , session : '' , httpRealHost : null , httpRealPath : '/router/rest' , httpSandHost : 'gw.api.tbsandbox.com' , httpSandPath : '/router/rest' , httpsRealHost : 'eco.taobao.com' , httpsRealPath : '/router/rest' , httpsSandHost : 'gw.api.tbsandbox.com' , httpsSandPath : '/router/rest' });

用于更新session配置

taobao.updateSession( 'xxxxx' );

taobao.core.call({ method : 'get' , protocol : 'http' , sandbox : false }, { method : 'taobao.taobaoke.items.get' , format : 'json' , timestamp : '2012-03-15 21:00:00' , app_key : 'xxxx' , app_secret : 'xxxxx' , v : '2.0' , sign_method : 'md5' , session : 'xxx' , args1 : xxx, args2 : xxx, ... }, function ( data ) { console .log(data) });

taobao.core.call({ protocol : 'https' , }, { method : 'taobao.taobaoke.items.get' , args1 : xxx, args2 : xxx, ... }, function ( data ) { console .log(data) });

taobao.core.call({ method : 'taobao.taobaoke.items.get' , args1 : xxx, args2 : xxx, ... }, function ( data ) { console .log(data) });

API快捷调用

taobao.apiMethod( [httpArgs], args, callback )

用户API

taobao.userBuyerGet taobao.userGet taobao.userSellerGet taobao.usersGet

taobao.userBuyerGet({ fields : 'user_id,nick,sex,buyer_credit,avatar,has_shop,vip_info' }, function ( data ) { console .log(data); });

类目API

taobao.itemcatsAuthorizeGet taobao.itemcatsGet taobao.itemcatsIncrementGet taobao.itempropsGet taobao.itempropvaluesGet taobao.topatsItemcatsGet

商品API

taobao.aftersaleGet taobao.itemAdd taobao.itemAnchorGet taobao.itemBsellerAdd taobao.itemCsellerAdd taobao.itemDelete taobao.itemGet taobao.itemImgDelete taobao.itemImgUpload taobao.itemJointImg taobao.itemJointPropimg taobao.itemPriceUpdate taobao.itemPropimgDelete taobao.itemPropimgUpload taobao.itemQuantityUpdate taobao.itemRecommendAdd taobao.itemRecommendDelete taobao.itemSkuAdd taobao.itemSkuDelete taobao.itemSkuGet taobao.itemSkuPriceUpdate taobao.itemSkuUpdate taobao.itemSkusGet taobao.itemTemplatesGet taobao.itemUpdate taobao.itemUpdateDelisting taobao.itemUpdateListing taobao.itemsCustomGet taobao.itemInventoryGet taobao.itemsListGet taobao.itemsOnsaleGet taobao.productAdd taobao.productGet taobao.productImgDelete taobao.productImgUpload taobao.productPropimgDelete taobao.productPropimgUpload taobao.productUpdate taobao.productsGet taobao.productsSearch taobao.skusCustomGet taobao.skusQuantityUpdate taobao.topatsItemsAllGet taobao.umpPromotionGet taobao.brandcatControlGet taobao.brandcatSalesproGet taobao.productSpecAdd taobao.productSpecGet taobao.productSpecPicUpload taobao.productSpecsGet

交易API

taobao.topatsTradesFullinfoGet taobao.topatsTradesSold. taobao.tradeAmountGet taobao.tradeClose taobao.tradeConfirmfeeGet taobao.tradeFullinfoGet taobao.tradeGet taobao.tradeMemoAdd taobao.tradeMemoUpdate taobao.tradeOrderskuUpdate taobao.tradePostageUpdate taobao.tradeReceivetimeDelay taobao.tradeShippingaddressUpdate taobao.tradeSnapshotGet taobao.tradesSoldGet taobao.tradesSoldIncrementGet taobao.tradesSoldIncrementvGet

评价API

taobao.traderateAdd taobao.traderateExplainAdd taobao.traderateListAdd taobao.traderatesGet

物流API

taobao.alibabaLogisticsOrderCance taobao.alibabaLogisticsOrderCharg taobao.alibabaLogisticsOrderConsi taobao.alibabaLogisticsRouteQuery taobao.areasGet taobao.deliveryTemplateAdd taobao.deliveryTemplateDelete taobao.deliveryTemplateGet taobao.deliveryTemplateUpdate taobao.deliveryTemplatesGet taobao.logisticsAddressAdd taobao.logisticsAddressModify taobao.logisticsAddressRemove taobao.logisticsAddressSearch taobao.logisticsCompaniesGet taobao.logisticsConsignResend taobao.logisticsDummySend taobao.logisticsOfflineSend taobao.logisticsOnlineCancel taobao.logisticsOnlineConfirm taobao.logisticsOnlineSend taobao.logisticsOrdersDetailGet taobao.logisticsOrdersGet taobao.logisticsOrderstorePush taobao.logisticsOrdertracePush taobao.logisticsPartnersGet taobao.logisticsTraceSearch taobao.topatsDeliverySend

店铺API

taobao.sellercatsListAdd taobao.sellercatsListGet taobao.sellercatsListUpdate taobao.shopGet taobao.shopRemainshowcaseGet taobao.shopUpdate taobao.shopcatsListGet

分销API

taobao.fenxiaoCooperationAudit taobao.fenxiaoCooperationGet taobao.fenxiaoCooperationProductcatAdd taobao.fenxiaoCooperationTerminate taobao.fenxiaoCooperationUpdate taobao.fenxiaoDiscountAdd taobao.fenxiaoDiscountUpdate taobao.fenxiaoDiscountsGet taobao.fenxiaoDistributorArchivesGet taobao.fenxiaoDistributorItemsGet taobao.fenxiaoDistributorProcuctStaticGet taobao.fenxiaoDistributorsGet taobao.fenxiaoGradeAdd taobao.fenxiaoGradeDelete taobao.fenxiaoGradeUpdate taobao.fenxiaoGradesGet taobao.fenxiaoLoginUserGet taobao.fenxiaoOrderClose taobao.fenxiaoOrderConfirmPaid taobao.fenxiaoOrderCreateDealer taobao.fenxiaoOrderCustomfieldUpdate taobao.fenxiaoOrderMessageAdd taobao.fenxiaoOrderPay taobao.fenxiaoOrderRemarkUpdate taobao.fenxiaoOrdersGet taobao.fenxiaoProductAdd taobao.fenxiaoProductGradepriceGet taobao.fenxiaoProductGradepriceUpdate taobao.fenxiaoProductImageDelete taobao.fenxiaoProductImageUpload taobao.fenxiaoProductMapAdd taobao.fenxiaoProductMapDelete taobao.fenxiaoProductPduUpdate taobao.fenxiaoProductSkuAdd taobao.fenxiaoProductSkuDelete taobao.fenxiaoProductSkuUpdate taobao.fenxiaoProductSkusGet taobao.fenxiaoProductUpdate taobao.fenxiaoProductcatAdd taobao.fenxiaoProductcatDelete taobao.fenxiaoProductcatUpdate taobao.fenxiaoProductcatsGet taobao.fenxiaoProductsGet taobao.fenxiaoRequisitionsGet taobao.fenxiaoTrademonitorGet taobao.inventoryAdjustExternal taobao.inventoryAdjustTrade taobao.inventoryAuthorizeGet taobao.inventoryAuthorizeRemove taobao.inventoryAuthorizeRemoveall taobao.inventoryAuthorizeSet taobao.inventoryInitial taobao.inventoryInitialItem taobao.inventoryOccupyApply taobao.inventoryOccupyCancel taobao.inventoryQuery taobao.inventoryStoreManage taobao.inventoryStoreQuery taobao.scitemAdd taobao.scitemGet taobao.scitemMapAdd taobao.scitemMapDelete taobao.scitemMapQuery taobao.scitemOutercodeGet taobao.scitemQuery taobao.scitemUpdate

旺旺API

taobao.wangwangEserviceAvgwaittimeGet taobao.wangwangEserviceChatpeersGet taobao.wangwangEserviceEvalsGet taobao.wangwangEserviceEvaluationGet taobao.wangwangEserviceGroupmemberGet taobao.wangwangEserviceLoginlogsGet taobao.wangwangEserviceNoreplynumGet taobao.wangwangEserviceOnlinetimeGet taobao.wangwangEserviceReceivenumGet taobao.wangwangEserviceStreamweigthsGet

淘客API

taobao.taobaokeCaturlGet taobao.taobaokeItemsCouponGet taobao.taobaokeItemsDetailGet taobao.taobaokeItemsGet taobao.taobaokeItemsRelateGet taobao.taobaokeListurlGet taobao.taobaokeReportGet taobao.taobaokeShopsGet taobao.taobaokeShopsRelateGet taobao.taobaokeWidgetItemsConvert taobao.taobaokeWidgetShopsConvert taobao.taobaokeWidgetUrlConvert

主动通知业务API

taobao.cometDiscardinfoGet taobao.incrementAuthorizeMessageGet taobao.incrementCustomerPermit taobao.incrementCustomerStop taobao.incrementCustomersGet taobao.incrementItemsGet taobao.incrementRefundsGet taobao.incrementTradesGet taobao.topatsIncrementMessagesGet

工具类API

taobao.appipGet taobao.feedbackAdd taobao.kfcKeywordSearch taobao.timeGet taobao.topatsResultGet taobao.topatsTaskDelete taobao.topatsTasksGet

物流宝API

taobao.wlbInventoryDetailGet taobao.wlbInventorySync taobao.wlbInventorylogQuery taobao.wlbItemAdd taobao.wlbItemAuthorizationAdd taobao.wlbItemAuthorizationDelete taobao.wlbItemAuthorizationQuery taobao.wlbItemBatchQuery taobao.wlbItemCombinationCreate taobao.wlbItemCombinationDelete taobao.wlbItemCombinationGet taobao.wlbItemConsignmentCreate taobao.wlbItemConsignmentDelete taobao.wlbItemConsignmentPageGet taobao.wlbItemDelete taobao.wlbItemGet taobao.wlbItemMapGet taobao.wlbItemMapGetByExtentity taobao.wlbItemQuery taobao.wlbItemSynchronize taobao.wlbItemSynchronizeDelete taobao.wlbItemUpdate taobao.wlbNotifyMessageConfirm taobao.wlbNotifyMessagePageGet taobao.wlbOrderCancel taobao.wlbOrderConsign taobao.wlbOrderCreate taobao.wlbOrderPageGet taobao.wlbOrderScheduleRuleAdd taobao.wlbOrderScheduleRuleUpdate taobao.wlbOrderitemPageGet taobao.wlbOrderscheduleruleDelete taobao.wlbOrderscheduleruleQuery taobao.wlbOrderstatusGet taobao.wlbOutInventoryChangeNotify taobao.wlbReplenishStatistics taobao.wlbSubscriptionQuery taobao.wlbTmsorderQuery taobao.wlbTradeorderGet taobao.wlbWlborderGet

直通车API

taobao.simbaAccountBalanceGet taobao.simbaAdgroupAdd taobao.simbaAdgroupAdgroupcatmatchsGet taobao.simbaAdgroupCampcatmatchsGet taobao.simbaAdgroupCatmatchGet taobao.simbaAdgroupCatmatchUpdate taobao.simbaAdgroupCatmatchforecastGet taobao.simbaAdgroupChangedcatmatchsGet taobao.simbaAdgroupDelete taobao.simbaAdgroupDeletedcatmatchsGet taobao.simbaAdgroupNonsearchpricesUpdate taobao.simbaAdgroupNonsearchstatesUpdate taobao.simbaAdgroupOnlineitemsvonGet taobao.simbaAdgroupUpdate taobao.simbaAdgroupidsChangedGet taobao.simbaAdgroupidsDeletedGet taobao.simbaAdgroupsChangedGet taobao.simbaAdgroupsItemExist taobao.simbaAdgroupsbyadgroupidsGet taobao.simbaAdgroupsbycampaignidGet taobao.simbaCampaignAdd taobao.simbaCampaignAreaGet taobao.simbaCampaignAreaUpdate taobao.simbaCampaignAreaoptionsGet taobao.simbaCampaignBudgetGet taobao.simbaCampaignBudgetUpdate taobao.simbaCampaignChanneloptionsGet taobao.simbaCampaignPlatformGet taobao.simbaCampaignPlatformUpdate taobao.simbaCampaignScheduleGet taobao.simbaCampaignScheduleUpdate taobao.simbaCampaignUpdate taobao.simbaCampaignsGet taobao.simbaCatmatchidsChangedGet taobao.simbaCatmatchidsDeletedGet taobao.simbaCreativeAdd taobao.simbaCreativeDelete taobao.simbaCreativeUpdate taobao.simbaCreativeidsChangedGet taobao.simbaCreativeidsDeletedGet taobao.simbaCreativesChangedGet taobao.simbaCreativesGet taobao.simbaCreativesRecordGet taobao.simbaCustomersAuthorizedGet taobao.simbaInsightCatsGet taobao.simbaInsightCatsanalysisGet taobao.simbaInsightCatsbaseGet taobao.simbaInsightCatsforecastGet taobao.simbaInsightCatsrelatedwordGet taobao.simbaInsightCatstopwordGet taobao.simbaInsightToplevelcatsGet taobao.simbaInsightWordsanalysisGet taobao.simbaInsightWordsbaseGet taobao.simbaInsightWordscatsGet taobao.simbaKeywordKeywordforecastGet taobao.simbaKeywordidsChangedGet taobao.simbaKeywordidsDeletedGet taobao.simbaKeywordsChangedGet taobao.simbaKeywordsDelete taobao.simbaKeywordsPricevonSet taobao.simbaKeywordsQscoreGet taobao.simbaKeywordsRecommendGet taobao.simbaKeywordsbyadgroupidGet taobao.simbaKeywordsbykeywordidsGet taobao.simbaKeywordscatQscoreGet taobao.simbaKeywordsvonAdd taobao.simbaLoginAuthsignGet taobao.simbaNonsearchAdgroupplacesAdd taobao.simbaNonsearchAdgroupplacesDelete taobao.simbaNonsearchAdgroupplacesGet taobao.simbaNonsearchAdgroupplacesUpdate taobao.simbaNonsearchAlldemographicsGet taobao.simbaNonsearchAllplacesGet taobao.simbaNonsearchDemographicsGet taobao.simbaNonsearchDemographicsUpdate taobao.simbaRptAdgroupbaseGet taobao.simbaRptAdgroupcreativebaseGet taobao.simbaRptAdgroupcreativeeffectGet taobao.simbaRptAdgroupeffectGet taobao.simbaRptAdgroupkeywordbaseGet taobao.simbaRptAdgroupkeywordeffectGet taobao.simbaRptAdgroupnonsearchbaseGet taobao.simbaRptAdgroupnonsearcheffectGet taobao.simbaRptCampadgroupbaseGet taobao.simbaRptCampadgroupeffectGet taobao.simbaRptCampaignbaseGet taobao.simbaRptCampaigneffectGet taobao.simbaRptCustbaseGet taobao.simbaRptCusteffectGet taobao.simbaRptDemographicbaseGet taobao.simbaRptDemographiceffectGet taobao.simbaToolsItemsTopGet taobao.topatsSimbaCampkeywordbaseGet taobao.topatsSimbaCampkeywordeffectGet

收藏夹API

taobao.favoriteAdd taobao.favoriteSearch

机票API

taobao.jipiaoPolicyGet taobao.jipiaoPolicyProcess taobao.jipiaoPolicystatusUpdate taobao.tripJipiaoAgentItinerarySend taobao.tripJipiaoAgentOrderConfirm taobao.tripJipiaoAgentOrderFail taobao.tripJipiaoAgentOrderFind taobao.tripJipiaoAgentOrderGet taobao.tripJipiaoAgentOrderHk taobao.tripJipiaoAgentOrderSearch taobao.tripJipiaoAgentOrderSpecialConfirm taobao.tripJipiaoAgentOrderSuccess

营销API

taobao.marketingPromotionKfc taobao.marketingPromotionsGet taobao.marketingTagsGet taobao.promotionActivityAdd taobao.promotionActivityCancel taobao.promotionActivityDelete taobao.promotionActivityGet taobao.promotionCouponAdd taobao.promotionCouponSend taobao.promotionCouponTransfer taobao.promotionCoupondetailGet taobao.promotionCouponsGet taobao.promotionLimitdiscountDetailGet taobao.promotionLimitdiscountGet taobao.promotionMealGet taobao.umpActivitiesGet taobao.umpActivitiesListGet taobao.umpActivityAdd taobao.umpActivityDelete taobao.umpActivityGet taobao.umpActivityUpdate taobao.umpDetailAdd taobao.umpDetailDelete taobao.umpDetailGet taobao.umpDetailListAdd taobao.umpDetailUpdate taobao.umpDetailsGet taobao.umpMbbGetbycode taobao.umpMbbGetbyid taobao.umpMbbsGet taobao.umpMbbsListGet taobao.umpRangeAdd taobao.umpRangeDelete taobao.umpRangeGet taobao.umpToolAdd taobao.umpToolDelete taobao.umpToolGet taobao.umpToolUpdate taobao.umpToolsGet

数据API

taobao.udpItemGet taobao.udpJuhuasuanGet taobao.udpShopGet

酒店API

taobao.hotelAdd taobao.hotelCityGet taobao.hotelGet taobao.hotelImageUpload taobao.hotelMatchFeedback taobao.hotelNameGet taobao.hotelOrderBookingFeedback taobao.hotelOrderFaceCheck taobao.hotelOrderFaceDeal taobao.hotelOrderGet taobao.hotelOrderPayFeedback taobao.hotelOrderRefundFeedback taobao.hotelOrdersSearch taobao.hotelRoomAdd taobao.hotelRoomGet taobao.hotelRoomImgDelete taobao.hotelRoomImgUpload taobao.hotelRoomQuotasQueryFeedback taobao.hotelRoomUpdate taobao.hotelRoomsSearch taobao.hotelRoomsUpdate taobao.hotelSoldHotelsIncrementGet taobao.hotelSoldOrdersIncrementGet taobao.hotelSoldTypesIncrementGet taobao.hotelTypeAdd taobao.hotelTypeNameGet taobao.hotelUpdate taobao.hotelsSearch

多媒体平台API

taobao.pictureCategoryAdd taobao.pictureCategoryGet taobao.pictureCategoryUpdate taobao.pictureDelete taobao.pictureGet taobao.pictureIsreferencedGet taobao.pictureReferencedGet taobao.pictureReplace taobao.pictureUpdate taobao.pictureUpload taobao.pictureUserinfoGet

子账号管理API

taobao.sellercenterRoleAdd taobao.sellercenterRoleInfoGet taobao.sellercenterRolemembersGet taobao.sellercenterRolesGet taobao.sellercenterSubuserPermissionsRolesGet taobao.sellercenterSubusersGet taobao.sellercenterUserPermissionsGet taobao.subuserDepartmentAdd taobao.subuserDepartmentDelete taobao.subuserDepartmentUpdate taobao.subuserDepartmentsGet taobao.subuserDutyAdd taobao.subuserDutyDelete taobao.subuserDutyUpdate taobao.subuserDutysGet taobao.subuserEmployeeAdd taobao.subuserEmployeeUpdate taobao.subuserFullinfoGet taobao.subuserInfoUpdate taobao.subusersGet

服务平台API

taobao.fuwuSaleLinkGen taobao.vasOrderSearch taobao.vasSubscSearch taobao.vasSubscribeGet

退款API

taobao.refundGet taobao.refundMessageAdd taobao.refundMessagesGet taobao.refundRefuse taobao.refundsApplyGet taobao.refundsReceiveGet taobao.topatsRefundsReceiveGet

关联推荐API

taobao.categoryrecommendItemsGet taobao.itemrecommendItemsGet taobao.shoprecommendItemsGet taobao.shoprecommendShopsGet taobao.userrecommendItemsGet

组件API

taobao.widgetAppapiruleCheck taobao.widgetItempanelGet taobao.widgetLoginstatusGet

支付宝API

taobao.alipayEbppBillAdd taobao.alipayEbppBillGet taobao.alipayEbppBillPay taobao.alipayEbppBillPayurlGet taobao.alipayMicropayOrderConfirmpayurlGet taobao.alipayMicropayOrderDirectPay taobao.alipayMicropayOrderFreeze taobao.alipayMicropayOrderFreezepayurlGet taobao.alipayMicropayOrderGet taobao.alipayMicropayOrderUnfreeze taobao.alipayPointBudgetGet taobao.alipayPointOrderAdd taobao.alipayPointOrderGet taobao.alipaySystemOauthToken taobao.alipayTopatsUserAccountreportGet taobao.alipayUserAccountFreezeGet taobao.alipayUserAccountGet taobao.alipayUserContractGet taobao.alipayUserGet taobao.alipayUserTradeSearch

天猫精品库API

taobao.spmeffectGet taobao.tmallItemsDiscountSearch taobao.tmallSelectedItemsSearch taobao.tmallTemaiItemsSearch taobao.tmallTemaiSubcatsSearch

聚石塔API

taobao.rdsDbCreate taobao.rdsDbDelete taobao.rdsDbGet

旅游度假API

taobao.travelItemsareaGet

彩票API

taobao.caipiaoGoodsInfoGet taobao.caipiaoGoodsInfoInput taobao.caipiaoLotterySend taobao.caipiaoLotterySendbynick taobao.caipiaoLotterytypesGet taobao.caipiaoPresentItemsGet taobao.caipiaoPresentStatGet taobao.caipiaoPresentWinItemsGet taobao.caipiaoShopInfoInput taobao.caipiaoSignstatusCheck

账务API

taobao.billAccountsGet taobao.billBillGet taobao.billBillsGet taobao.billBookBillGet taobao.billBookBillsGet

Q & A

为什么设置sandbox为true时,获取返回数据时发生错误(比如404之类),而在真实环境中正常? 解决方案 淘宝sandbox API接口地址发生变化, 可通过taobao.config配置最新地址 配置项:httpSandHost, httpSandPath, httpsSandHost, httpsSandPath 淘宝sandbox未实现正在调用的API,请设置sandbox为false



taobao.core.call与具体类别的API函数是什么关系? taobao.core.call是底层接口,因此任何使用具体API函数的地方都可用taobao.core.call来替代

像taobao.itemcatsAuthorizeGet这样的具体API函数,可以认为是taobao.core.call的快捷方法,方便开发者调用

sdk一直在更新,有些api方法还没包含在sdk中,这时只能通过taobao.core.call来进行调用

