Features

台灣身分證字號驗證

舊版臺灣地區無戶籍國民、外國人、大陸地區人民及香港或澳門居民之專屬代號

新版臺灣地區無戶籍國民、外國人、大陸地區人民及香港或澳門居民之專屬代號

公司統一編號驗證 (2021/10/28 新增新版統一編號檢查)

自然人憑證編號驗證

電子發票手機條碼驗證

電子發票捐贈碼驗證

Quick start

Via CDN: <script src="https://unpkg.com/taiwan-id-validator"></script>

Install with npm: npm install taiwan-id-validator

Clone the repo: git clone https://github.com/enylin/taiwan-id-validator.git

Usage

CDN:

< head > < title > Taiwan ID Validator </ title > < meta charset = "utf-8" /> < script src = "https://unpkg.com/taiwan-id-validator" > </ script > < script > console .log(taiwanIdValidator.isGuiNumberValid( '04595252' , true )); console .log(taiwanIdValidator.isGuiNumberValid( '12345675' )); console .log(taiwanIdValidator.isNationalIdentificationNumberValid( 'A123456789' )); console .log(taiwanIdValidator.isResidentCertificateNumberValid( 'AA00000009' )); console .log(taiwanIdValidator.isNewResidentCertificateNumberValid( 'A800000014' )); console .log(taiwanIdValidator.isOriginalResidentCertificateNumberValid( 'AA00000009' )); console .log(taiwanIdValidator.isCitizenDigitalCertificateNumberValid( 'AA12345678901234' )); console .log(taiwanIdValidator.isEInvoiceCellPhoneBarcodeValid( '/U.5+A33' )); console .log(taiwanIdValidator.isEInvoiceDonateCodeValid( '001' )); </ script > </ head >

JavaScript:

var taiwanIdValidator = require ( "taiwan-id-validator" ); console .log(taiwanIdValidator.isGuiNumberValid( '04595252' , true )); console .log(taiwanIdValidator.isGuiNumberValid( '12345675' )); console .log(taiwanIdValidator.isNationalIdentificationNumberValid( 'A123456789' )); console .log(taiwanIdValidator.isResidentCertificateNumberValid( 'AA00000009' )); console .log(taiwanIdValidator.isNewResidentCertificateNumberValid( 'A800000014' )); console .log(taiwanIdValidator.isOriginalResidentCertificateNumberValid( 'AA00000009' )); console .log(taiwanIdValidator.isCitizenDigitalCertificateNumberValid( 'AA12345678901234' )); console .log(taiwanIdValidator.isEInvoiceCellPhoneBarcodeValid( '/U.5+A33' )); console .log(taiwanIdValidator.isEInvoiceDonateCodeValid( '001' )); var s = '12345675' ; if (taiwanIdValidator.isGuiNumberValid(s)) { console .log(s + ' is a valid GUI Number.' ); } else { console .log(s + ' is not a valid GUI Number.' ); }

ES6, Typescript:

import { isGuiNumberValid, isNationalIdentificationNumberValid, isResidentCertificateNumberValid, isNewResidentCertificateNumberValid, isOriginalResidentCertificateNumberValid, isCitizenDigitalCertificateNumberValid, isEInvoiceCellPhoneBarcodeValid, isEInvoiceDonateCodeValid } from 'taiwan-id-validator' console .log(isGuiNumberValid( '04595252' , true )) console .log(isGuiNumberValid( '12345675' )) console .log(isNationalIdentificationNumberValid( 'A123456789' )) console .log(isResidentCertificateNumberValid( 'AA00000009' )) console .log(isNewResidentCertificateNumberValid( 'A800000014' )) console .log(isOriginalResidentCertificateNumberValid( 'AA00000009' )) console .log(isCitizenDigitalCertificateNumberValid( 'AA12345678901234' )) console .log(isEInvoiceCellPhoneBarcodeValid( 'AA12345678901234' )) console .log(isEInvoiceDonateCodeValid( 'AA12345678901234' )) const s = '12345675' if (isGuiNumberValid(s)) { console .log(s + ' is a valid GUI Number.' ) } else { console .log(s + ' is not a valid GUI Number.' ) }

Function alias

const isGUI = isGuiNumberValid const isNI = isNationalIdentificationNumberValid const isRC = isResidentCertificateNumberValid const isNewRC = isNewResidentCertificateNumberValid const isOriginalRC = isOriginalResidentCertificateNumberValid const isCDC = isCitizenDigitalCertificateNumberValid const isCellPhoneBarcode = isEInvoiceCellPhoneBarcodeValid const isDonateCode = isEInvoiceDonateCodeValid

補充資料

內政部移民署新式外來人口統一證號專案說明

(一)為建立友善外來人口環境,本署參考歐洲在臺商務協會建議,將現行「2碼英文+8碼數字」外來人口統一證號,比照國民身分證號「1碼英文+9碼數字」編碼原則改版(以下簡稱新式統號),新式統號格式說明如下(如上圖):\ 1、第1碼:區域碼,依申請地區分,比照國人格式。\ 2、第2碼:性別碼,8為男性,9為女性。\ 3、第10碼:檢查碼。\ (二)本署預計於110年1月2日起核發載有新式統號的證件,另考量部分永久居留外國人未在境內,為避免影響民眾權益,爰規劃換號期間為10年,舊式統號將於120年1月1日起停止使用。若有相關問題,可透過本署署長信箱系統進行反映。

參考資料:

新版統一編號

一、營利事業統一編號(下稱統一編號)供營利事業及扣繳單位配號使用,預估空號將於113年用罄。\ 二、為擴增統一編號號碼並與現行配賦之統一編號相容(新舊統一編號格式相同),後續請公私部門配合修改統一編號檢核程式,主要係修正「檢查邏輯由可被『10』整除改為可被『5』整除」,相關說明詳如附件。\ 三、全國公私部門倘有使用統一編號檢核程式,請於112年3月31日前完成統一編號檢核程式修改作業,相關系統文件請併同檢視修正。\ 四、預計112年4月以後,將視舊號餘存狀況逐步釋出新產製之統一編號。\

參考資料: 附件-營利事業統一編號檢查碼邏輯修正說明