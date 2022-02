Truncate Multiline Plugin for Tailwind CSS

Installation

npm install tailwindcss-truncate-multiline --save

or

yarn add tailwindcss-truncate-multiline

Usage

{ theme : { truncate : { lines : { 3 : '3' , 5 : '5' , 8 : '8' , } } plugins : [ require ( 'tailwindcss-truncate-multiline' )(), ], }

This plugin generates the following utilities:

.truncate- [key] -lines { 'overflow': 'hidden', 'display': '-webkit-box', '-webkit-line-clamp': [value], '-webkit-box-orient': 'vertical', }

You can also add variants: