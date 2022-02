Notice

This plugin is now implemented in Tailwind JIT core and won't be updated anymore.

Scroll Snap

Introduction

tailwindcss-scroll-snap adds CSS Scroll Snap utilities to Tailwind CSS.

It makes use of CSS custom properties by default in order to make composable utilities for Scroll Snap Types, but you can override the scrollSnapType key in your Tailwind config if you don't want to use CSS custom properties.

Get started:

yarn add tailwindcss-scroll-snap --dev

After installing the NPM package, add it to the plugins part of tailwind.config.js .

module .exports = { theme : {}, variants : { scrollSnapType : [ 'responsive' ], }, plugins : [ require ( 'tailwindcss-scroll-snap' )], };

Usage

This plugin creates utilities for scroll-snap-align , scroll-snap-type , scroll-snap-stop , scroll-margin and scroll-padding . Each of them can be used with variants.

Align

Utilities for the scroll-snap-align property.

Class Property .snap-start scroll-snap-align: start; .snap-end scroll-snap-align: end; .snap-center scroll-snap-align: center;

You can override scrollSnapAlign in the theme of the Tailwind configuration if you want to change them.

Type

Utilities for the scroll-snap-type property.

Class Property .no-snap .scroll-snap-type: none; .snap .scroll-snap-type: var(--scroll-snap-direction, both) var(--scroll-snap-constraint, mandatory) .snap-x --scroll-snap-direction: x; .snap-y --scroll-snap-direction: y; .snap-both --scroll-snap-direction: both; .snap-block --scroll-snap-direction: block; .snap-inline --scroll-snap-direction: inline; .snap-mandatory --scroll-snap-constraint: mandatory; .snap-proximity --scroll-snap-constraint: proximity;

These utilities work with composition. Except .no-snap , you need to combine them. If you're not happy with the way it works, you can override scrollSnapType in the theme of the Tailwind configuration.

< section class = "snap snap-y snap-mandatory" > </ section >

A configuration for variable-less scroll-snap-type utilities could look like that:

{ 'no-snap' : 'none' , 'snap-y-mandatory' : 'y mandatory' , 'snap-y-proximity' : 'y proximity' , }

It is recommended that in the case where you need to override the configuration, you only add utilities you plan on actually using.

Stop

Utilities for the scroll-snap-stop property.

Class Property .always-stop scroll-snap-stop: always;

You can override scrollSnapStop in the theme of the Tailwind configuration if you want to change them.

Margin

Utilities for the scroll-margin property.

Class Property .snap-m-0 scroll-margin: 0; .snap-m-1 scroll-margin: 0.25rem; .snap-m-2 scroll-margin: 0.5rem; .snap-m-3 scroll-margin: 0.75rem; .snap-m-4 scroll-margin: 1rem; .snap-m-5 scroll-margin: 1.25rem; .snap-m-6 scroll-margin: 1.5rem; .snap-m-8 scroll-margin: 2rem; .snap-m-10 scroll-margin: 2.5rem; .snap-m-12 scroll-margin: 3rem; .snap-m-16 scroll-margin: 4rem; .snap-m-20 scroll-margin: 5rem; .snap-m-24 scroll-margin: 6rem; .snap-m-32 scroll-margin: 8rem; .snap-m-40 scroll-margin: 10rem; .snap-m-48 scroll-margin: 12rem; .snap-m-56 scroll-margin: 14rem; .snap-m-64 scroll-margin: 16rem; .snap-m-auto scroll-margin: auto; .snap-m-px scroll-margin: 1px; .-snap-m-1 scroll-margin: -0.25rem; .-snap-m-2 scroll-margin: -0.5rem; .-snap-m-3 scroll-margin: -0.75rem; .-snap-m-4 scroll-margin: -1rem; .-snap-m-5 scroll-margin: -1.25rem; .-snap-m-6 scroll-margin: -1.5rem; .-snap-m-8 scroll-margin: -2rem; .-snap-m-10 scroll-margin: -2.5rem; .-snap-m-12 scroll-margin: -3rem; .-snap-m-16 scroll-margin: -4rem; .-snap-m-20 scroll-margin: -5rem; .-snap-m-24 scroll-margin: -6rem; .-snap-m-32 scroll-margin: -8rem; .-snap-m-40 scroll-margin: -10rem; .-snap-m-48 scroll-margin: -12rem; .-snap-m-56 scroll-margin: -14rem; .-snap-m-64 scroll-margin: -16rem; .-snap-m-px scroll-margin: -1px; .snap-my-0 scroll-margin-top: 0; scroll-margin-bottom: 0; .snap-mx-0 scroll-margin-left: 0; scroll-margin-right: 0; .snap-my-1 scroll-margin-top: 0.25rem; scroll-margin-bottom: 0.25rem; .snap-mx-1 scroll-margin-left: 0.25rem; scroll-margin-right: 0.25rem; .snap-my-2 scroll-margin-top: 0.5rem; scroll-margin-bottom: 0.5rem; .snap-mx-2 scroll-margin-left: 0.5rem; scroll-margin-right: 0.5rem; .snap-my-3 scroll-margin-top: 0.75rem; scroll-margin-bottom: 0.75rem; .snap-mx-3 scroll-margin-left: 0.75rem; scroll-margin-right: 0.75rem; .snap-my-4 scroll-margin-top: 1rem; scroll-margin-bottom: 1rem; .snap-mx-4 scroll-margin-left: 1rem; scroll-margin-right: 1rem; .snap-my-5 scroll-margin-top: 1.25rem; scroll-margin-bottom: 1.25rem; .snap-mx-5 scroll-margin-left: 1.25rem; scroll-margin-right: 1.25rem; .snap-my-6 scroll-margin-top: 1.5rem; scroll-margin-bottom: 1.5rem; .snap-mx-6 scroll-margin-left: 1.5rem; scroll-margin-right: 1.5rem; .snap-my-8 scroll-margin-top: 2rem; scroll-margin-bottom: 2rem; .snap-mx-8 scroll-margin-left: 2rem; scroll-margin-right: 2rem; .snap-my-10 scroll-margin-top: 2.5rem; scroll-margin-bottom: 2.5rem; .snap-mx-10 scroll-margin-left: 2.5rem; scroll-margin-right: 2.5rem; .snap-my-12 scroll-margin-top: 3rem; scroll-margin-bottom: 3rem; .snap-mx-12 scroll-margin-left: 3rem; scroll-margin-right: 3rem; .snap-my-16 scroll-margin-top: 4rem; scroll-margin-bottom: 4rem; .snap-mx-16 scroll-margin-left: 4rem; scroll-margin-right: 4rem; .snap-my-20 scroll-margin-top: 5rem; scroll-margin-bottom: 5rem; .snap-mx-20 scroll-margin-left: 5rem; scroll-margin-right: 5rem; .snap-my-24 scroll-margin-top: 6rem; scroll-margin-bottom: 6rem; .snap-mx-24 scroll-margin-left: 6rem; scroll-margin-right: 6rem; .snap-my-32 scroll-margin-top: 8rem; scroll-margin-bottom: 8rem; .snap-mx-32 scroll-margin-left: 8rem; scroll-margin-right: 8rem; .snap-my-40 scroll-margin-top: 10rem; scroll-margin-bottom: 10rem; .snap-mx-40 scroll-margin-left: 10rem; scroll-margin-right: 10rem; .snap-my-48 scroll-margin-top: 12rem; scroll-margin-bottom: 12rem; .snap-mx-48 scroll-margin-left: 12rem; scroll-margin-right: 12rem; .snap-my-56 scroll-margin-top: 14rem; scroll-margin-bottom: 14rem; .snap-mx-56 scroll-margin-left: 14rem; scroll-margin-right: 14rem; .snap-my-64 scroll-margin-top: 16rem; scroll-margin-bottom: 16rem; .snap-mx-64 scroll-margin-left: 16rem; scroll-margin-right: 16rem; .snap-my-auto scroll-margin-top: auto; scroll-margin-bottom: auto; .snap-mx-auto scroll-margin-left: auto; scroll-margin-right: auto; .snap-my-px scroll-margin-top: 1px; scroll-margin-bottom: 1px; .snap-mx-px scroll-margin-left: 1px; scroll-margin-right: 1px; .-snap-my-1 scroll-margin-top: -0.25rem; scroll-margin-bottom: -0.25rem; .-snap-mx-1 scroll-margin-left: -0.25rem; scroll-margin-right: -0.25rem; .-snap-my-2 scroll-margin-top: -0.5rem; scroll-margin-bottom: -0.5rem; .-snap-mx-2 scroll-margin-left: -0.5rem; scroll-margin-right: -0.5rem; .-snap-my-3 scroll-margin-top: -0.75rem; scroll-margin-bottom: -0.75rem; .-snap-mx-3 scroll-margin-left: -0.75rem; scroll-margin-right: -0.75rem; .-snap-my-4 scroll-margin-top: -1rem; scroll-margin-bottom: -1rem; .-snap-mx-4 scroll-margin-left: -1rem; scroll-margin-right: -1rem; .-snap-my-5 scroll-margin-top: -1.25rem; scroll-margin-bottom: -1.25rem; .-snap-mx-5 scroll-margin-left: -1.25rem; scroll-margin-right: -1.25rem; .-snap-my-6 scroll-margin-top: -1.5rem; scroll-margin-bottom: -1.5rem; .-snap-mx-6 scroll-margin-left: -1.5rem; scroll-margin-right: -1.5rem; .-snap-my-8 scroll-margin-top: -2rem; scroll-margin-bottom: -2rem; .-snap-mx-8 scroll-margin-left: -2rem; scroll-margin-right: -2rem; .-snap-my-10 scroll-margin-top: -2.5rem; scroll-margin-bottom: -2.5rem; .-snap-mx-10 scroll-margin-left: -2.5rem; scroll-margin-right: -2.5rem; .-snap-my-12 scroll-margin-top: -3rem; scroll-margin-bottom: -3rem; .-snap-mx-12 scroll-margin-left: -3rem; scroll-margin-right: -3rem; .-snap-my-16 scroll-margin-top: -4rem; scroll-margin-bottom: -4rem; .-snap-mx-16 scroll-margin-left: -4rem; scroll-margin-right: -4rem; .-snap-my-20 scroll-margin-top: -5rem; scroll-margin-bottom: -5rem; .-snap-mx-20 scroll-margin-left: -5rem; scroll-margin-right: -5rem; .-snap-my-24 scroll-margin-top: -6rem; scroll-margin-bottom: -6rem; .-snap-mx-24 scroll-margin-left: -6rem; scroll-margin-right: -6rem; .-snap-my-32 scroll-margin-top: -8rem; scroll-margin-bottom: -8rem; .-snap-mx-32 scroll-margin-left: -8rem; scroll-margin-right: -8rem; .-snap-my-40 scroll-margin-top: -10rem; scroll-margin-bottom: -10rem; .-snap-mx-40 scroll-margin-left: -10rem; scroll-margin-right: -10rem; .-snap-my-48 scroll-margin-top: -12rem; scroll-margin-bottom: -12rem; .-snap-mx-48 scroll-margin-left: -12rem; scroll-margin-right: -12rem; .-snap-my-56 scroll-margin-top: -14rem; scroll-margin-bottom: -14rem; .-snap-mx-56 scroll-margin-left: -14rem; scroll-margin-right: -14rem; .-snap-my-64 scroll-margin-top: -16rem; scroll-margin-bottom: -16rem; .-snap-mx-64 scroll-margin-left: -16rem; scroll-margin-right: -16rem; .-snap-my-px scroll-margin-top: -1px; scroll-margin-bottom: -1px; .-snap-mx-px scroll-margin-left: -1px; scroll-margin-right: -1px; .snap-mt-0 scroll-margin-top: 0; .snap-mr-0 scroll-margin-right: 0; .snap-mb-0 scroll-margin-bottom: 0; .snap-ml-0 scroll-margin-left: 0; .snap-mt-1 scroll-margin-top: 0.25rem; .snap-mr-1 scroll-margin-right: 0.25rem; .snap-mb-1 scroll-margin-bottom: 0.25rem; .snap-ml-1 scroll-margin-left: 0.25rem; .snap-mt-2 scroll-margin-top: 0.5rem; .snap-mr-2 scroll-margin-right: 0.5rem; .snap-mb-2 scroll-margin-bottom: 0.5rem; .snap-ml-2 scroll-margin-left: 0.5rem; .snap-mt-3 scroll-margin-top: 0.75rem; .snap-mr-3 scroll-margin-right: 0.75rem; .snap-mb-3 scroll-margin-bottom: 0.75rem; .snap-ml-3 scroll-margin-left: 0.75rem; .snap-mt-4 scroll-margin-top: 1rem; .snap-mr-4 scroll-margin-right: 1rem; .snap-mb-4 scroll-margin-bottom: 1rem; .snap-ml-4 scroll-margin-left: 1rem; .snap-mt-5 scroll-margin-top: 1.25rem; .snap-mr-5 scroll-margin-right: 1.25rem; .snap-mb-5 scroll-margin-bottom: 1.25rem; .snap-ml-5 scroll-margin-left: 1.25rem; .snap-mt-6 scroll-margin-top: 1.5rem; .snap-mr-6 scroll-margin-right: 1.5rem; .snap-mb-6 scroll-margin-bottom: 1.5rem; .snap-ml-6 scroll-margin-left: 1.5rem; .snap-mt-8 scroll-margin-top: 2rem; .snap-mr-8 scroll-margin-right: 2rem; .snap-mb-8 scroll-margin-bottom: 2rem; .snap-ml-8 scroll-margin-left: 2rem; .snap-mt-10 scroll-margin-top: 2.5rem; .snap-mr-10 scroll-margin-right: 2.5rem; .snap-mb-10 scroll-margin-bottom: 2.5rem; .snap-ml-10 scroll-margin-left: 2.5rem; .snap-mt-12 scroll-margin-top: 3rem; .snap-mr-12 scroll-margin-right: 3rem; .snap-mb-12 scroll-margin-bottom: 3rem; .snap-ml-12 scroll-margin-left: 3rem; .snap-mt-16 scroll-margin-top: 4rem; .snap-mr-16 scroll-margin-right: 4rem; .snap-mb-16 scroll-margin-bottom: 4rem; .snap-ml-16 scroll-margin-left: 4rem; .snap-mt-20 scroll-margin-top: 5rem; .snap-mr-20 scroll-margin-right: 5rem; .snap-mb-20 scroll-margin-bottom: 5rem; .snap-ml-20 scroll-margin-left: 5rem; .snap-mt-24 scroll-margin-top: 6rem; .snap-mr-24 scroll-margin-right: 6rem; .snap-mb-24 scroll-margin-bottom: 6rem; .snap-ml-24 scroll-margin-left: 6rem; .snap-mt-32 scroll-margin-top: 8rem; .snap-mr-32 scroll-margin-right: 8rem; .snap-mb-32 scroll-margin-bottom: 8rem; .snap-ml-32 scroll-margin-left: 8rem; .snap-mt-40 scroll-margin-top: 10rem; .snap-mr-40 scroll-margin-right: 10rem; .snap-mb-40 scroll-margin-bottom: 10rem; .snap-ml-40 scroll-margin-left: 10rem; .snap-mt-48 scroll-margin-top: 12rem; .snap-mr-48 scroll-margin-right: 12rem; .snap-mb-48 scroll-margin-bottom: 12rem; .snap-ml-48 scroll-margin-left: 12rem; .snap-mt-56 scroll-margin-top: 14rem; .snap-mr-56 scroll-margin-right: 14rem; .snap-mb-56 scroll-margin-bottom: 14rem; .snap-ml-56 scroll-margin-left: 14rem; .snap-mt-64 scroll-margin-top: 16rem; .snap-mr-64 scroll-margin-right: 16rem; .snap-mb-64 scroll-margin-bottom: 16rem; .snap-ml-64 scroll-margin-left: 16rem; .snap-mt-auto scroll-margin-top: auto; .snap-mr-auto scroll-margin-right: auto; .snap-mb-auto scroll-margin-bottom: auto; .snap-ml-auto scroll-margin-left: auto; .snap-mt-px scroll-margin-top: 1px; .snap-mr-px scroll-margin-right: 1px; .snap-mb-px scroll-margin-bottom: 1px; .snap-ml-px scroll-margin-left: 1px; .-snap-mt-1 scroll-margin-top: -0.25rem; .-snap-mr-1 scroll-margin-right: -0.25rem; .-snap-mb-1 scroll-margin-bottom: -0.25rem; .-snap-ml-1 scroll-margin-left: -0.25rem; .-snap-mt-2 scroll-margin-top: -0.5rem; .-snap-mr-2 scroll-margin-right: -0.5rem; .-snap-mb-2 scroll-margin-bottom: -0.5rem; .-snap-ml-2 scroll-margin-left: -0.5rem; .-snap-mt-3 scroll-margin-top: -0.75rem; .-snap-mr-3 scroll-margin-right: -0.75rem; .-snap-mb-3 scroll-margin-bottom: -0.75rem; .-snap-ml-3 scroll-margin-left: -0.75rem; .-snap-mt-4 scroll-margin-top: -1rem; .-snap-mr-4 scroll-margin-right: -1rem; .-snap-mb-4 scroll-margin-bottom: -1rem; .-snap-ml-4 scroll-margin-left: -1rem; .-snap-mt-5 scroll-margin-top: -1.25rem; .-snap-mr-5 scroll-margin-right: -1.25rem; .-snap-mb-5 scroll-margin-bottom: -1.25rem; .-snap-ml-5 scroll-margin-left: -1.25rem; .-snap-mt-6 scroll-margin-top: -1.5rem; .-snap-mr-6 scroll-margin-right: -1.5rem; .-snap-mb-6 scroll-margin-bottom: -1.5rem; .-snap-ml-6 scroll-margin-left: -1.5rem; .-snap-mt-8 scroll-margin-top: -2rem; .-snap-mr-8 scroll-margin-right: -2rem; .-snap-mb-8 scroll-margin-bottom: -2rem; .-snap-ml-8 scroll-margin-left: -2rem; .-snap-mt-10 scroll-margin-top: -2.5rem; .-snap-mr-10 scroll-margin-right: -2.5rem; .-snap-mb-10 scroll-margin-bottom: -2.5rem; .-snap-ml-10 scroll-margin-left: -2.5rem; .-snap-mt-12 scroll-margin-top: -3rem; .-snap-mr-12 scroll-margin-right: -3rem; .-snap-mb-12 scroll-margin-bottom: -3rem; .-snap-ml-12 scroll-margin-left: -3rem; .-snap-mt-16 scroll-margin-top: -4rem; .-snap-mr-16 scroll-margin-right: -4rem; .-snap-mb-16 scroll-margin-bottom: -4rem; .-snap-ml-16 scroll-margin-left: -4rem; .-snap-mt-20 scroll-margin-top: -5rem; .-snap-mr-20 scroll-margin-right: -5rem; .-snap-mb-20 scroll-margin-bottom: -5rem; .-snap-ml-20 scroll-margin-left: -5rem; .-snap-mt-24 scroll-margin-top: -6rem; .-snap-mr-24 scroll-margin-right: -6rem; .-snap-mb-24 scroll-margin-bottom: -6rem; .-snap-ml-24 scroll-margin-left: -6rem; .-snap-mt-32 scroll-margin-top: -8rem; .-snap-mr-32 scroll-margin-right: -8rem; .-snap-mb-32 scroll-margin-bottom: -8rem; .-snap-ml-32 scroll-margin-left: -8rem; .-snap-mt-40 scroll-margin-top: -10rem; .-snap-mr-40 scroll-margin-right: -10rem; .-snap-mb-40 scroll-margin-bottom: -10rem; .-snap-ml-40 scroll-margin-left: -10rem; .-snap-mt-48 scroll-margin-top: -12rem; .-snap-mr-48 scroll-margin-right: -12rem; .-snap-mb-48 scroll-margin-bottom: -12rem; .-snap-ml-48 scroll-margin-left: -12rem; .-snap-mt-56 scroll-margin-top: -14rem; .-snap-mr-56 scroll-margin-right: -14rem; .-snap-mb-56 scroll-margin-bottom: -14rem; .-snap-ml-56 scroll-margin-left: -14rem; .-snap-mt-64 scroll-margin-top: -16rem; .-snap-mr-64 scroll-margin-right: -16rem; .-snap-mb-64 scroll-margin-bottom: -16rem; .-snap-ml-64 scroll-margin-left: -16rem; .-snap-mt-px scroll-margin-top: -1px; .-snap-mr-px scroll-margin-right: -1px; .-snap-mb-px scroll-margin-bottom: -1px; .-snap-ml-px scroll-margin-left: -1px ;

The default values are inherited from your theme's spacing values, negative values included, just like margin .

Also like margin , you can override them your Tailwind theme configuration under the scrollMargin key.

Padding

Utilities for the scroll-padding property.

Class Property .snap-p-0 scroll-padding: 0; .snap-p-1 scroll-padding: 0.25rem; .snap-p-2 scroll-padding: 0.5rem; .snap-p-3 scroll-padding: 0.75rem; .snap-p-4 scroll-padding: 1rem; .snap-p-5 scroll-padding: 1.25rem; .snap-p-6 scroll-padding: 1.5rem; .snap-p-8 scroll-padding: 2rem; .snap-p-10 scroll-padding: 2.5rem; .snap-p-12 scroll-padding: 3rem; .snap-p-16 scroll-padding: 4rem; .snap-p-20 scroll-padding: 5rem; .snap-p-24 scroll-padding: 6rem; .snap-p-32 scroll-padding: 8rem; .snap-p-40 scroll-padding: 10rem; .snap-p-48 scroll-padding: 12rem; .snap-p-56 scroll-padding: 14rem; .snap-p-64 scroll-padding: 16rem; .snap-p-px scroll-padding: 1px; .snap-py-0 scroll-padding-top: 0; scroll-padding-bottom: 0; .snap-px-0 scroll-padding-left: 0; scroll-padding-right: 0; .snap-py-1 scroll-padding-top: 0.25rem; scroll-padding-bottom: 0.25rem; .snap-px-1 scroll-padding-left: 0.25rem; scroll-padding-right: 0.25rem; .snap-py-2 scroll-padding-top: 0.5rem; scroll-padding-bottom: 0.5rem; .snap-px-2 scroll-padding-left: 0.5rem; scroll-padding-right: 0.5rem; .snap-py-3 scroll-padding-top: 0.75rem; scroll-padding-bottom: 0.75rem; .snap-px-3 scroll-padding-left: 0.75rem; scroll-padding-right: 0.75rem; .snap-py-4 scroll-padding-top: 1rem; scroll-padding-bottom: 1rem; .snap-px-4 scroll-padding-left: 1rem; scroll-padding-right: 1rem; .snap-py-5 scroll-padding-top: 1.25rem; scroll-padding-bottom: 1.25rem; .snap-px-5 scroll-padding-left: 1.25rem; scroll-padding-right: 1.25rem; .snap-py-6 scroll-padding-top: 1.5rem; scroll-padding-bottom: 1.5rem; .snap-px-6 scroll-padding-left: 1.5rem; scroll-padding-right: 1.5rem; .snap-py-8 scroll-padding-top: 2rem; scroll-padding-bottom: 2rem; .snap-px-8 scroll-padding-left: 2rem; scroll-padding-right: 2rem; .snap-py-10 scroll-padding-top: 2.5rem; scroll-padding-bottom: 2.5rem; .snap-px-10 scroll-padding-left: 2.5rem; scroll-padding-right: 2.5rem; .snap-py-12 scroll-padding-top: 3rem; scroll-padding-bottom: 3rem; .snap-px-12 scroll-padding-left: 3rem; scroll-padding-right: 3rem; .snap-py-16 scroll-padding-top: 4rem; scroll-padding-bottom: 4rem; .snap-px-16 scroll-padding-left: 4rem; scroll-padding-right: 4rem; .snap-py-20 scroll-padding-top: 5rem; scroll-padding-bottom: 5rem; .snap-px-20 scroll-padding-left: 5rem; scroll-padding-right: 5rem; .snap-py-24 scroll-padding-top: 6rem; scroll-padding-bottom: 6rem; .snap-px-24 scroll-padding-left: 6rem; scroll-padding-right: 6rem; .snap-py-32 scroll-padding-top: 8rem; scroll-padding-bottom: 8rem; .snap-px-32 scroll-padding-left: 8rem; scroll-padding-right: 8rem; .snap-py-40 scroll-padding-top: 10rem; scroll-padding-bottom: 10rem; .snap-px-40 scroll-padding-left: 10rem; scroll-padding-right: 10rem; .snap-py-48 scroll-padding-top: 12rem; scroll-padding-bottom: 12rem; .snap-px-48 scroll-padding-left: 12rem; scroll-padding-right: 12rem; .snap-py-56 scroll-padding-top: 14rem; scroll-padding-bottom: 14rem; .snap-px-56 scroll-padding-left: 14rem; scroll-padding-right: 14rem; .snap-py-64 scroll-padding-top: 16rem; scroll-padding-bottom: 16rem; .snap-px-64 scroll-padding-left: 16rem; scroll-padding-right: 16rem; .snap-py-px scroll-padding-top: 1px; scroll-padding-bottom: 1px; .snap-px-px scroll-padding-left: 1px; scroll-padding-right: 1px; .snap-pt-0 scroll-padding-top: 0; .snap-pr-0 scroll-padding-right: 0; .snap-pb-0 scroll-padding-bottom: 0; .snap-pl-0 scroll-padding-left: 0; .snap-pt-1 scroll-padding-top: 0.25rem; .snap-pr-1 scroll-padding-right: 0.25rem; .snap-pb-1 scroll-padding-bottom: 0.25rem; .snap-pl-1 scroll-padding-left: 0.25rem; .snap-pt-2 scroll-padding-top: 0.5rem; .snap-pr-2 scroll-padding-right: 0.5rem; .snap-pb-2 scroll-padding-bottom: 0.5rem; .snap-pl-2 scroll-padding-left: 0.5rem; .snap-pt-3 scroll-padding-top: 0.75rem; .snap-pr-3 scroll-padding-right: 0.75rem; .snap-pb-3 scroll-padding-bottom: 0.75rem; .snap-pl-3 scroll-padding-left: 0.75rem; .snap-pt-4 scroll-padding-top: 1rem; .snap-pr-4 scroll-padding-right: 1rem; .snap-pb-4 scroll-padding-bottom: 1rem; .snap-pl-4 scroll-padding-left: 1rem; .snap-pt-5 scroll-padding-top: 1.25rem; .snap-pr-5 scroll-padding-right: 1.25rem; .snap-pb-5 scroll-padding-bottom: 1.25rem; .snap-pl-5 scroll-padding-left: 1.25rem; .snap-pt-6 scroll-padding-top: 1.5rem; .snap-pr-6 scroll-padding-right: 1.5rem; .snap-pb-6 scroll-padding-bottom: 1.5rem; .snap-pl-6 scroll-padding-left: 1.5rem; .snap-pt-8 scroll-padding-top: 2rem; .snap-pr-8 scroll-padding-right: 2rem; .snap-pb-8 scroll-padding-bottom: 2rem; .snap-pl-8 scroll-padding-left: 2rem; .snap-pt-10 scroll-padding-top: 2.5rem; .snap-pr-10 scroll-padding-right: 2.5rem; .snap-pb-10 scroll-padding-bottom: 2.5rem; .snap-pl-10 scroll-padding-left: 2.5rem; .snap-pt-12 scroll-padding-top: 3rem; .snap-pr-12 scroll-padding-right: 3rem; .snap-pb-12 scroll-padding-bottom: 3rem; .snap-pl-12 scroll-padding-left: 3rem; .snap-pt-16 scroll-padding-top: 4rem; .snap-pr-16 scroll-padding-right: 4rem; .snap-pb-16 scroll-padding-bottom: 4rem; .snap-pl-16 scroll-padding-left: 4rem; .snap-pt-20 scroll-padding-top: 5rem; .snap-pr-20 scroll-padding-right: 5rem; .snap-pb-20 scroll-padding-bottom: 5rem; .snap-pl-20 scroll-padding-left: 5rem; .snap-pt-24 scroll-padding-top: 6rem; .snap-pr-24 scroll-padding-right: 6rem; .snap-pb-24 scroll-padding-bottom: 6rem; .snap-pl-24 scroll-padding-left: 6rem; .snap-pt-32 scroll-padding-top: 8rem; .snap-pr-32 scroll-padding-right: 8rem; .snap-pb-32 scroll-padding-bottom: 8rem; .snap-pl-32 scroll-padding-left: 8rem; .snap-pt-40 scroll-padding-top: 10rem; .snap-pr-40 scroll-padding-right: 10rem; .snap-pb-40 scroll-padding-bottom: 10rem; .snap-pl-40 scroll-padding-left: 10rem; .snap-pt-48 scroll-padding-top: 12rem; .snap-pr-48 scroll-padding-right: 12rem; .snap-pb-48 scroll-padding-bottom: 12rem; .snap-pl-48 scroll-padding-left: 12rem; .snap-pt-56 scroll-padding-top: 14rem; .snap-pr-56 scroll-padding-right: 14rem; .snap-pb-56 scroll-padding-bottom: 14rem; .snap-pl-56 scroll-padding-left: 14rem; .snap-pt-64 scroll-padding-top: 16rem; .snap-pr-64 scroll-padding-right: 16rem; .snap-pb-64 scroll-padding-bottom: 16rem; .snap-pl-64 scroll-padding-left: 16rem; .snap-pt-px scroll-padding-top: 1px; .snap-pr-px scroll-padding-right: 1px; .snap-pb-px scroll-padding-bottom: 1px; .snap-pl-px scroll-padding-left: 1px ;

The default values are inherited from your theme's spacing values, negative values included, just like padding .

Also like padding , you can override them your Tailwind theme configuration under the scrollPadding key.

