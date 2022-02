Tailwindcss Overrides

A function to remove clashing Tailwindcss classes, where the right-most one wins.

Examples:

import { overrideTailwindClasses } from 'tailwind-override' overrideTailwindClasses( 'pt-2 pt-4' ) overrideTailwindClasses( 'text-pink-200 text-blue-200' ) overrideTailwindClasses( 'text-pink-200 pt-2' ) overrideTailwindClasses( 'orange apple' ) overrideTailwindClasses( 'dark:md:text-pink-200 dark:md:text-blue-200' ) overrideTailwindClasses( 'text-pink-500 !text-[#ffaa11]/25' )

This helps define React Components where tailwind classes are overrideable.

✅ No external dependencies

✅ Works with all tailwind classes

✅ Supports prefixes & variants e.g. md:*

✅ Supports tailwind's jit syntax e.g: text-[#ffaa11]

✅ Small bundle size (~31KB out the box)

Usage

yarn add tailwind-override

import { overrideTailwindClasses } from 'tailwind-override' overrideTailwindClasses( 'pt-2 pt-4' )

React example

Problem:

const Text = ( props ) => { return < p className = { ` text-pink-200 ${ props.className }`}> {props.children} </ p > } <Text className= "text-blue-200" >Hello< /Text> / / Not obvious if this will render pink or blue???

Solution:

const Text = ( props ) => { return < p className = {overrideTailwindClasses( ` text-pink-200 ${ props.className }`)}> {props.children} </ p > } <Text className= "text-blue-200" >Hello< /Text> / / this is blue!

import classNamesOriginal from 'classnames' import { overrideTailwindClasses } from 'tailwind-override' export const classNames = ( ...args ) => overrideTailwindClasses(classNamesOriginal(...args))

Options

Prefix

Defaults to ''

Supports Tailwind's prefix functionality.

overrideTailwindClasses( 'prefix-pt-2 prefix-pt-4' , { prefix : 'prefix-' })

Jit

Defaults to true

Supportss Tailwind's jit syntax.

overrideTailwindClasses( '!text-[#aabbcc]/5 !text-[#ffaa11]/25' , { jit : true })

overrideTailwindClasses( '!text-[#aabbcc]/5 !text-[#ffaa11]/25' , { jit : false })

Cache rule look ups

Defaults to: true

If set to true the library caches lookups for the same class e.g. text-pink-200 , so next time it will not need to look up the rule again.