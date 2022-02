Tailwind Classes Sorter

Sort tailwind classes in order of default plugins.

Go from this:

z -50 z -10 container text -left md: text -center justify-center

To this:

container justify-center text- left z-10 z-50 md:text-center

Example usage:

import TWClassesSorter from 'tailwind-classes-sorter' const twClassesSorter = new TWClassesSorter() const classes = 'z-50 z-10 container text-left md:text-center justify-center' const sortedClassList = twClassesSorter.sortClasslist(classes) console .log(sortedClassList)

API

Constructor

constructor ( opts: { config?: any | string classesPosition?: 'components-first' | 'components-last' | ' as -is' unknownClassesPosition?: 'start' | 'end' nodeModulesPath?: string } ): TWClassesSorter

Public Properties

pluginsOrder: string [] classesPosition: 'components-first' | 'components-last' | 'as-is' unknownClassesPosition: 'start' | 'end'

sortClassList

sortClasslist(classes: string [] | string ): string []

Example

const twClassesSorter = new TWClassesSorter() twClassesSorter.sortClassList( 'z-50 z-10 container text-left md:text-center justify-center' )

setPluginOrder

public setPluginOrder( newPluginOrder: string [] | ( ( defaultOrder: string [] ) => string [] ) ): void

Example

const twClassesSorter = new TWClassesSorter() twClassesSorter.setPluginsOrder( defaultPlugins => [ 'position' , 'inset' , ...defaultPlugins, ])

setConfig

public setConfig(config?: string | any ): void

classesFromString

static classesFromString(classes: string ): string []

Example

TWClassesSorter.classesFromString( 'w-full absolute top-0' )

You may be interested in this as a prettier plugin... https://github.com/Acidic9/prettier-plugin-tailwind-classes-sorter