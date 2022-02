Use tachyons with your favorite CSS-in-JS composition solution.

snake_cased rather than kebab-cased

Works great with aphrodite:

:root { // fill in all of the tachyons default variables, // or import 'tachyons-js/variables.css'; }

import { StyleSheet } from 'aphrodite' ; import t from 'tachyons-js' ; const styles = StyleSheet.create({ foo : { ...t.ma2, ...t.ma2_ns, ...t.bg_black, ...t.ph2, ...t.ph3_m, ...t.ph3_l, }, });

hmu if it breaks.