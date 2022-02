React UI components powered by Tachyons with a styled-components like API.

npm install tachyons-components

import styled from 'tachyons-components' const Button = styled( 'button' ) ` f6 f5-ns fw6 dib ba b--black-20 bg-blue white ph3 ph4-ns pv2 pv3-ns br2 grow no-underline `

<Button mr2> Hello < /Button>

Functional styles

const Heading = styled( 'h2' ) ` m0 ${props => props.big ? 'f1' : 'f2' } `

MIT License