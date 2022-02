Tablex

基于 react-window 的表格组件

Learn more at the website

Install

yarn add tablex

import React, { Component } from "react" ; import Table, { flatten, unflatten } from "tablex" ; class Demo extends Component { state = { data : [], columns : [] }; render() { return ( < Table rowKey = "id" columns = {this.state.columns} data = {this.state.data} /> ); } }

Features

虚拟加载 属性配置记忆 高扩展性,可自定义行、列渲染 自适应宽、高 无限级表头 支持树形数据 类antd table的样式及api 列冻结 列宽拖动 表格编辑,键盘导航(上、下、左、右),自定义验证,便捷的数据编辑api 支持行、列合并 支持表格拖动排序、树形表格层级调整 支持shift、拖拽方式快捷选择数据 支持表头行、列合并 支持自动行高度,行高随内容高度变化 支持数据分组

Roadmap