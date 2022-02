tget

tget is wget for torrents.

yarn global add t-get npm install -g t-get yay -S nodejs-tget

Usage

tget works with a magnet link or a torrent file.

tget 'magnet:?xt=urn:btih:0403fb4728bd788fbcb67e87d6feb241ef38c75a'

Credits

tget is built using the excellent torrent-stream and draws heavy inspiration from peerflix

License

MIT