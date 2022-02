t

tiny translation helper.

Installation

component install component/t

API

Return a translatable string , with optional substitutions keyed in object using language lang .

var t = require ( 't' ); t( 'Hello' ); t( 'Hello {name}' , { name : 'Tobi' });

Get the current language code, for example "en".

Set language code .

t.CODE = object

Define translations, for example:

t.es = { 'Hello {name}' : 'Hola {name}' }; t( 'Hello {name}' , { name : 'Tobi' }); t.lang( 'es' ); t( 'Hello {name}' , { name : 'Tobi' }).should.equal( 'Hola Tobi' );

License

MIT