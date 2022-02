JSON loader plugin

Configuration

To load all URLs with .json filename extension via this plugin:

SystemJS.config({ map : { 'plugin-json' : 'plugin-json/json.js' }, meta : { '*.json' : { loader : 'plugin-json' } } });

Testing this project

npm test

browse to http://localhost:3000/test and open the browser's development console. You should see the json object logged.