#Sync-Queue

Install

npm install sync-queue

Usage

var Queue = require('sync-queue') var queue = new Queue(); queue.place(function one() { console.log("I'm func one"); setTimeout(function() { console.log("and I'm still finishing up..."); queue.next(); }, 1000); }) queue.place(function two() { console.log("I'm the last func."); queue.next(); });

Description