Demo (use mobile or emulate touches mode on your browser)

Features

Dependency-free.

Short & long swipe.

Swipe to delete.

Easy to use.

CSS transforms & transitions.

Installation

npm install swiped bower install swiped

API

options (object) - Options to configure a new instance of Swiped.

(object) - Options to configure a new instance of Swiped. [options.query] (string) - Query selector.

(string) - Query selector. [options.duration] (number) - The time (milliseconds) to open/close the element. Default: 200 .

(number) - The time (milliseconds) to open/close the element. Default: . [options.tolerance] (number) - Default: 150 .

(number) - Default: . [options.time] (number) - Time for short swipe. Default: 200 .

(number) - Time for short swipe. Default: . [options.left] (number) - Distance for swipe from left to right. Default: 0 .

(number) - Distance for swipe from left to right. Default: . [options.right] (number) - Distance for swipe from right to left. Default: 0 .

(number) - Distance for swipe from right to left. Default: . [options.list] (boolean) - Elements depend on each other. Default: false .

(boolean) - Elements depend on each other. Default: . [options.onOpen] (function).

(function). [options.onClose] (function).

var s = Swiped.init(options); s.open(); s.close(); s.toggle(); s.destroy([isRemoveNode])

Usage

Example of the html markup for single element:

< div class = "foo" > elem1 </ div >

for multiple:

< ul class = "bar" > < li > elem3 </ li > < li > elem4 </ li > < li > elem5 </ li > </ ul >

for switch:

< div class = "foo" > < span > </ span > element 16 </ div >

initialization for single element:

var s1 = Swiped.init({ query : '.foo' , right : 300 });

for multiple:

var s2 = Swiped.init({ query : '.bar li' , list : true , left : 200 , right : 200 });

for switch:

var s3 = Swiped.init({ query : '.foo' , left : 400 }); document .querySelector( '.foo span' ).addEventListener( 'touchstart' , function ( ) { s3.toggle(); });

Implementation for "swipe to delete"