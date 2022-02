SWIFT Parser

JavaScript parser of ISO 15022 messages used for messaging in securities trading by the SWIFT network. More about SWIFT messages can be found in the article Anatomy of a SWIFT message.

Features

parses any FIN MT message defined by the ISO 15022 standard

parses the message fields

non-validating - generously parses messages not 100% compliant with the ISO standard

no checking of SWIFT network rules

one-way parsing only - doesn't generate the MT messages

Limitations

cannot parse field 77E - message MT n98 Proprietary Message

- message MT n98 Proprietary Message cannot parse ACK/NAK messages

Installation

Installation from npm:

npm install --save swift-parser

Installation from the git repository:

npm install --save git://github.com/pstodulka/swift-parser.git cd node_modules cd swift-parser npm install grunt

Usage

var SwiftParser = require ( 'swift-parser' ).SwiftParser; var parser = new SwiftParser(); parser.parse(swift, function ( err, ast ) { ... }

It is possible to run the SWIFT parser from the command line. The result is written to the standard output:

node swiftParser file.txt

API

new SwiftParser([metadata])

Initializes a new instance of SWIFT Parser using given metadata. If metadata is omitted, the default metadata is used.

Parses the swift message. The line breaks of swift must be in Windows format ( \r

).

Example

Parsing of this message:

{1:F01TESTBIC12XXX0360105154}{2:O5641057130214TESTBIC34XXX26264938281302141757N}{3:{108:2RDRQDHM3WO}}{4: CH0101010101 /XS/232323232 FINANCIAL INSTRUMENT XYZPQR UPON RECEIPT OF FUNDS - TIMELY PAYMENT EXPECTED -}{5:{CHK:C77F8E009597}}

results in the following ast: