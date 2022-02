Swagger to JS & Vue & Axios Codegen

Installation

npm install swagger-vue --dev

Generate

Using NodeJS file

const swaggerGen = require ( 'swagger-vue' ) const jsonData = require ( '../api-docs.json' ) const fs = require ( 'fs' ) const path = require ( 'path' ) let opt = { swagger : jsonData, moduleName : 'api' , className : 'api' } const codeResult = swaggerGen(opt) fs.writeFileSync(path.join(__dirname, '../dist/api.js' ), codeResult)

Using Grunt task

Create Gruntfile.js

const fs = require ( 'fs' ) const path = require ( 'path' ) const swaggerGen = require ( 'swagger-vue' ) module .exports = function ( grunt ) { grunt.initConfig({ 'pkg' : grunt.file.readJSON( 'package.json' ), 'swagger-vue-codegen' : { options : { swagger : "<%= pkg.swagger.definition %>" , className : "<%= pkg.swagger.className %>" , moduleName : "vue-<%= pkg.swagger.moduleName %>" , dest : 'client/javascript' }, dist : { } } }); grunt.registerMultiTask( 'swagger-vue-codegen' , function ( ) { var callback = this .async(); var opt = this .options(); var distFileName = path.join(opt.dest, opt.moduleName + '.js' ); fs.readFile(opt.swagger, function ( err, data ) { if (err) { grunt.log.error(err.toString()); callback( false ); } else { var parsedData = JSON .parse(data); var codeResult = swaggerGen({ swagger : parsedData, moduleName : opt.moduleName, className : opt.className }); fs.writeFile(distFileName, codeResult, function ( err ) { if (err) { grunt.log.error(err.toString()); callback( false ); } else { grunt.log.writeln( 'Generated ' + distFileName + ' from ' + opt.swagger); } }) } }); }); grunt.registerTask( 'vue' , [ 'swagger-vue-codegen' ]); };

And set options in package.json

... "swagger" : { "definition" : "client/swagger.json" , "className" : "API" , "moduleName" : "api-client" } ...

Now you can use grunt vue to run build task

Generated client usage

In Vue.js main file set API domain

import { setDomain } from './lib/api-client.js' setDomain( 'http://localhost:3000/api' )

Import API function into Vue.js component, for example to log in

import { user_login as userLogin } from '../lib/api-client.js' userLogin({ credentials : { username : 'admin' , password : 'admin' } }).then( function ( response ) { console .log(response.data) })

All requests use axios module with promise, for more information about that follow axios documentation

License

MIT