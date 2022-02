Generate api via swagger scheme.

Supports OA 3.0, 2.0, JSON, yaml

Generated api module use Fetch Api or Axios to make requests.

📄 Usage

Usage: sta [options] Usage: swagger-typescript-api [options] Options: -v, --version output the current version -p, --path <path> path/url to swagger scheme -o, --output <output> output path of typescript api file (default: "./") -n, --name <name> name of output typescript api file (default: "Api.ts") -t, --templates <path> path to folder containing templates -d, --default-as-success use "default" response status code as success response too. some swagger schemas use "default" response status code as success response type by default. (default: false) -r, --responses generate additional information about request responses also add typings for bad responses (default: false) --union-enums generate all "enum" types as union types (T1 | T2 | TN) (default: false) --route-types generate type definitions for API routes (default: false) --no-client do not generate an API class --enum-names-as-values use values in 'x-enumNames' as enum values (not only as keys) (default: false) --js generate js api module with declaration file (default: false) --extract-request-params extract request params to data contract (default: false) Also combine path params and query params into one object --extract-request-body extract request body type to data contract (default: false) --module-name-index <number> determines which path index should be used for routes separation (default: 0) (example: GET:/fruites/getFruit -> index:0 -> moduleName -> fruites) --module-name-first-tag splits routes based on the first tag --modular generate separated files for http client, data contracts, and routes (default: false) --disableStrictSSL disabled strict SSL (default: false) --disableProxy disabled proxy (default: false) --clean-output clean output folder before generate api. WARNING: May cause data loss (default: false) --axios generate axios http client (default: false) --single-http-client Ability to send HttpClient instance to Api constructor (default: false) --silent Output only errors to console (default: false) --default-response <type> default type for empty response schema (default: "void") --type-prefix <string> data contract name prefix (default: "") --type-suffix <string> data contract name suffix (default: "") -h, --help display help for command

Also you can use npx :

npx swagger-typescript-api - p ./swagger .json -o ./src -n myApi .ts

You can use this package from nodejs:

const { generateApi } = require ( 'swagger-typescript-api' ); const path = require ( "path" ); const fs = require ( "fs" ); generateApi({ name : "MySuperbApi.ts" , output : path.resolve(process.cwd(), "./src/__generated__" ), url : 'http://api.com/swagger.json' , input : path.resolve(process.cwd(), './foo/swagger.json' ), spec : { swagger : "2.0" , info : { version : "1.0.0" , title : "Swagger Petstore" , }, }, templates : path.resolve(process.cwd(), './api-templates' ), httpClientType : "axios" , defaultResponseAsSuccess : false , generateRouteTypes : false , generateResponses : true , toJS : false , extractRequestParams : false , extractRequestBody : false , prettier : { printWidth : 120 , tabWidth : 2 , trailingComma : "all" , parser : "typescript" , }, defaultResponseType : "void" , singleHttpClient : true , cleanOutput : false , enumNamesAsValues : false , moduleNameFirstTag : false , generateUnionEnums : false , extraTemplates : [], hooks : { onCreateComponent : ( component ) => {}, onCreateRequestParams : ( rawType ) => {}, onCreateRoute : ( routeData ) => {}, onCreateRouteName : ( routeNameInfo, rawRouteInfo ) => {}, onFormatRouteName : ( routeInfo, templateRouteName ) => {}, onFormatTypeName : ( typeName, rawTypeName ) => {}, onInit : ( configuration ) => {}, onParseSchema : ( originalSchema, parsedSchema ) => {}, onPrepareConfig : ( currentConfiguration ) => {}, } }) .then( ( { files, configuration } ) => { files.forEach( ( { content, name } ) => { fs.writeFile(path, content); }); }) .catch( e => console .error(e))

💎 options

This option needed for cases when you don't want to use the default swagger-typescript-api output structure

Templates:

api.eta - Api class module (locations: /templates/default, /templates/modular)

- Api class module (locations: /templates/default, /templates/modular) data-contracts.eta - all types (data contracts) from swagger schema (locations: /templates/base)

- all types (data contracts) from swagger schema (locations: /templates/base) http-client.eta - HttpClient class module (locations: /templates/base)

- HttpClient class module (locations: /templates/base) procedure-call.eta - route in Api class (locations: /templates/default, /templates/modular)

- route in Api class (locations: /templates/default, /templates/modular) route-docs.eta - documentation for route in Api class (locations: /templates/base)

- documentation for route in Api class (locations: /templates/base) route-name.eta - route name for route in Api class (locations: /templates/base)

- route name for route in Api class (locations: /templates/base) route-type.eta - ( --route-types option) (locations: /templates/base)

- ( option) (locations: /templates/base) route-types.eta - ( --route-types option) (locations: /templates/base)

How to use it:

copy swagger-typescript-api templates into your place in project from /templates/default for single api file

from /templates/modular for multiple api files (with --modular option)

option) from /templates/base for base templates (templates using both in default and modular) add --templates PATH_TO_YOUR_TEMPLATES option modify ETA templates as you like

NOTE:

Eta has special directive to render template in your Eta templates - includeFile(pathToTemplate, payload)

If you want to use some default templates from this tool you can use path prefixes: @base , @default , @modular .

@base - path to base templates

@default - path to single api file templates

@modular - path to multiple api files templates

Examples:

- `includeFile("@base/data-contracts.eta", configuration)` - `includeFile("@default/api.eta", configuration)` - `includeFile("@default/procedure-call.eta", configuration)` - `includeFile("@modular/api.eta", configuration)` - `includeFile("@modular/procedure-call.eta", configuration)` - `includeFile("@base/route-docs.eta", configuration)` - `includeFile("@base/route-name.eta", configuration)` - `includeFile("@base/route-type.eta", configuration)` - `includeFile("@base/route-types.eta", configuration)`

This option should be used in cases when you have api with one global prefix like /api

Example:

GET:/api/fruits/getFruits

POST:/api/fruits/addFruits

GET:/api/vegetables/addVegetable

with --module-name-index 0 Api class will have one property api

When we change it to --module-name-index 1 then Api class have two properties fruits and vegetables

This option will group your API operations based on their first tag - mirroring how the Swagger UI groups displayed operations

🛠️ Contribution

❗❗❗ Please use the next branch :)

If you need to check your changes at schemas in tests folder before create a PR just run command npm run test-all

📝 License

Licensed under the MIT License.