Goal

TypeScript controllers and models as the single source of truth for your API

A valid swagger spec is generated from your controllers and models, including: Paths (e.g. GET /Users) Definitions based on TypeScript interfaces (models) Parameters/model properties marked as required or optional based on TypeScript (e.g. myProperty?: string is optional in the Swagger spec) jsDoc supported for object descriptions (most other metadata can be inferred from TypeScript types)

Routes are generated for middleware of choice Express currently included, other middleware can be supported using a simple handlebars template



How it works

Create Controllers

import {Get, Route} from 'swagger-ts' ; import {UserService} from '../services/userService' ; import {User, UserCreationRequest} from '../models/user' ; ( 'Users' ) export class UsersController { ( '{id}) public async getUser(id: number): Promise<User> { return await new UserService().get(id); } @Post() public async createUser(request: UserCreationRequest): Promise<User> { return await new UserService().create(reqest); } }

Create Models

export interface User { id: number ; email: string ; name: Name; status?: string ; phoneNumbers: string []; } export interface Name { first: string ; last?: string ; } export interface UserCreationRequest { email: string ; name: Name; phoneNumbers: string []; }

From command line/npm script:

swagger-ts-generate --entryFile=./src/server.ts --swaggerDir=./dist --routesDir=./src

entryFile: Entry point for your application

swaggerDir: Where you want swagger.json to be dropped

routesDir: Where you want routes.ts to be dropped

Consume generated routes

import * as methodOverride from 'method-override' ; import * as express from 'express' ; import * as bodyParser from 'body-parser' ; import {RegisterRoutes} from './routes' ; import './controllers/usersController' ; app: express.Express = express(); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); app.use(bodyParser.json()); app.use(methodOverride()); RegisterRoutes(app); app.listen( 3000 );

Now that you have a swagger spec (swagger.json), you can use all kinds of amazing tools that generate documentation, client SDKs, and more.

Installation