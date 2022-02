merging multiple swagger 2.0 JSONs into one JSON

npm install swagger-merge

Example

var swaggermerge = require ( 'swagger-merge' ) var swaggerOne = require ( './swagger1.json' ) var swaggerTwo = require ( './swagger2.json' ) var info = { version : "0.0.1" , title : "merged swaggers" , description : "all mighty services merged together

" } var schemes = [ 'http' ] swaggermerge.on( 'warn' , function ( msg ) { console .log(msg) }) merged = swaggermerge.merge([swaggerOne, swaggerTwo], info, '/api' , 'test.com' , schemes)

Running Tests

Run test by:

gulp test

This software is licensed under the MIT License.