Swagger Express Validator

swagger-express-validator is a lightweight middleware for request/response validation based on OpenAPI v2.0 (aka swagger) specification.

The main difference of this package to alternatives like swagger-tools is that this package is very configurable and only concentrates on validation against provided schema. You can choose the behavior of invalid validation like returning a 500 or just logging an error to your logger.

Requirements

express ^4.0.0

body-parser ^1.0.0

Features

Configurable validation behavior

Fastest available JSON schema validation based on ajv library

Optional validations for either request parameters or response values

Independent from express application structure. This is a simple drop-in middleware without additional alterations to your swagger definitions or application routing.

Support for nullable field validation though x-nullable attribute

Installation

Start using this library with npm install swagger-express-validator --save

Sample use

To set up simple validation for your requests and responses:

const util = require ( 'util' ); const express = require ( 'express' ); const bodyParser = require ( 'body-parser' ); const validator = require ( 'swagger-express-validator' ); const schema = require ( './api-schema.json' ); const server = express(); server.use(bodyParser.json()); const opts = { schema, preserveResponseContentType : false , returnRequestErrors : true , returnResponseErrors : true , validateRequest : true , validateResponse : true , requestValidationFn : ( req, data, errors ) => { console .log( `failed request validation: ${req.method} ${req.originalUrl}

${util.inspect(errors)} ` ) }, responseValidationFn : ( req, data, errors ) => { console .log( `failed response validation: ${req.method} ${req.originalUrl}

${util.inspect(errors)} ` ) }, }; server.use(validator(opts)); server.use( '/status' , (req, res) => { res.json({ status : 'OK' , }) }); server.use( ( err, req, res, next ) => { res.status( 500 ); res.json(err); }); return server.listen( 3000 );

Ajv configuration

swagger-express-validator uses Ajv for schema validation under the hood. You can tweak many validation parameters by passing Ajv configuration overrides:

server.use(validator({ schema, preserveResponseContentType : false , returnRequestErrors : true , returnResponseErrors : true , validateRequest : true , validateResponse : true , ajvRequestOptions : { coerceTypes : true , }, ajvResponseOptions : { coerceTypes : true , }, }));

See Ajv documentation for supported values.

Debugging

To see debug output use DEBUG=swagger-express-validator as an environmental variable when starting your project, eg.: DEBUG=swagger-express-validator node server.js . To gain more insights on how this works see documentation of debug library

Contributors

Licence

MIT

Special thanks to @bgaluszka for initial inspiration :)