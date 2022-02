sw2dts

Generates TypeScript definition file(d.ts) from swagger.json for edge cases.

Attention

sw2dts wraps dtsgenerator to provides several features for edge cases.

I recommend to use dtsgenerator directly or other generators such as Swagger Codegen, if you use swagger generally.

Install

npm install -g sw2dts

or, install with --save-dev option to use in npm scripts.

Usage

Usage: sw2dts [options] [--] [input_filename] Options: -w, -- with -query With GET query parameters. -s, --sort-props Sort type properties order. -o, --output <output_filename> Output to file. -n, -- namespace < namespace > Use namespace . --stdin [Deprecated] Input from standard input.

input_filename should be swagger.json(or yaml) file.

Example

$ sw2dts swagger.json > output.d.ts $ sw2dts -o output.d.ts swagger.json $ sw2dts $ cat swagger.json | sw2dts -swo output.d.ts

Tips

Use sw2dts in your script.

Sample:

import * as sw2dts from 'sw2dts' ; let data: sw2dts.SwaggerSpec = { }; let option: sw2dts.ConverterOptions = { namespace : 'foo' , withQuery: true , nameResolver: ( path: string , pathDefinition: sw2dts.PathDefinition, options: sw2dts.ConverterOptions ) => { return 'any name as you like' ; } }; sw2dts.convert(data, option).then( dts => { console .log(dts); });

How to build