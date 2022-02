A command-line tool for combining SVG files into a single sprite sheet using <symbol> tags.

Installation

npm install -g svgstore-cli

Usage

svgstore [-o OUTFILE] [-p PREFIX] [--inline] INPUT ...

Multiple input files can be specified

Input files can be globs (e.g., **/*.svg )

) Output to stdout by default

Can direct output to a file with the -o outfile flag

flag Can prefix the symbol names using the -p prefix flag

flag Supports --inline to avoid generating XML doctype

Licensed under MIT