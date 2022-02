svgo loader for webpack

Install

$ npm install svgo-loader

... or with Yarn

$ yarn add svgo-loader -D

Usage

Documentation: Using loaders

module .exports = { ..., module : { rules : [ { test : /\.svg$/ , use : [ { loader : 'file-loader' }, { loader : 'svgo-loader' , } ] } ] } }

By default svgo-loader uses config from svgo.config.js similar to svgo cli. See how to configure svgo.

Specify configFile option to load custom config module:

module .exports = { ..., module : { rules : [ { test : /\.svg$/ , use : [ { loader : 'file-loader' }, { loader : 'svgo-loader' , options : { configFile : './scripts/svgo.config.js' } } ] } ] } }

or to disable loading config:

module .exports = { ..., module : { rules : [ { test : /\.svg$/ , use : [ { loader : 'file-loader' }, { loader : 'svgo-loader' , options : { configFile : false } } ] } ] } }

You can also specify options which override loaded from config

module .exports = { ..., module : { rules : [ { test : /\.svg$/ , use : [ { loader : 'file-loader' }, { loader : 'svgo-loader' , options : { multipass : true , js2svg : { indent : 2 , pretty : true , } } } ] } ] } }

License and Copyright

This software is released under the terms of the MIT license.