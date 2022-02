A high-performance in-memory convertor to convert svg to png/jpeg images for Node. Based on canvg and node-canvas

Please notice: this library is only for Node, can not run in browsers.

Because of xmldom, it requires Node.js 10 or newer.

(If your node version is lower, you can npm i svg2img@0.6.3 instead which only required node 4)

Install

npm i svg2img

Usage

Conversion

To output JPEG image, you should install node-canvas with jpeg support.

var fs = require ( 'fs' ); var svg2img = require ( 'svg2img' ); var btoa = require ( 'btoa' ); var svgString = [ '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="236" height="120" ' , 'viewBox="0 0 236 120">' , '<rect x="14" y="23" width="200" height="50" fill="#55FF55" stroke="black" stroke-width="1" />' , '</svg>' ].join( '' ); svg2img(svgString, function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo1.png' , buffer); }); svg2img( 'data:image/svg+xml;base64,' + btoa(svgString), function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo2.png' , buffer); }); fs.writeFileSync( 'foo.svg' , new Buffer(svgString)); svg2img(__dirname+ '/foo.svg' , function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo3.png' , buffer); }); svg2img( 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Svg_example1.svg' , function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo4.png' , buffer); }); svg2img(svgString, { format : 'jpg' , 'quality' : 75 }, function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo5.jpg' , buffer); });

Scale

You can scale the svg by giving width and height.

svg2img(__dirname+ '/foo.svg' , { 'width' : 800 , 'height' : 600 } , function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo.png' , buffer); });

By default, the aspect ratio isn't preserved when scaling (same as preserveAspectRatio="none" ). You can change it using preserveAspectRatio option. It can be true to keep original value or any other value to replace with.

svg2img( __dirname+ '/foo.svg' , { width : 800 , height : 600 , preserveAspectRatio : true }, function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo.png' , buffer); } ); svg2img( __dirname+ '/foo.svg' , { width : 800 , height : 600 , preserveAspectRatio : 'xMinYMid meet' }, function ( error, buffer ) { fs.writeFileSync( 'foo.png' , buffer); } );

Run the Test