A lightweight library for manipulating and animating SVG, without any dependencies.

SVG.js is licensed under the terms of the MIT License.

Installation

npm install @svgdotjs/svg.js

yarn add @svgdotjs/svg.js

https://cdnjs.com/libraries/svg.js

https://cdn.jsdelivr.net/npm/@svgdotjs/svg.js

https://unpkg.com/@svgdotjs/svg.js

Documentation

Check svgjs.dev to learn more.

or