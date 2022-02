Retrieve bounding box from svg path data.

Usage

const getBounds = require ( 'svg-path-bounds' ) let [left, top, right, bottom] = getBounds( 'M0 0L10 10 20 0Z' )

API

bounds = getBounds(path|segments)

Calculate bounding box for svg path data string or parsed path segments array. The box is detected by controlling points, not the real path.

License

MIT © Dima Yv