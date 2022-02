Svelte Swipe

Swipable items wrapper component for Svelte 🔥 💥 (zero dependencies - <5KB gzipped)

Installation

npm i -D svelte-swipe

Usage

< script > import { Swipe, SwipeItem } from "svelte-swipe" ; const swipeConfig = { autoplay : false , delay : 2000 , showIndicators : true , transitionDuration : 1000 , defaultIndex : 0 , }; </ script > < style > .swipe-holder { height : 30vh ; width : 100% ; } img { max-width : 100% ; height : auto; } </ style > < div class = "swipe-holder" > < Swipe { ...swipeConfig }> < SwipeItem > < img src = "./images/1.jpg" alt = "" > </ SwipeItem > < SwipeItem > < img src = "./images/2.jpg" alt = "" > </ SwipeItem > < SwipeItem > < img src = "./images/3.jpg" alt = "" > </ SwipeItem > < SwipeItem > < img src = "./images/4.jpg" alt = "" > </ SwipeItem > </ Swipe > </ div >

Supports Dynamic height (from child) 🔥

< script > let swipe_holder_height = 0 ; function heightChanged ( {detail} ) { swipe_holder_height = detail.height; } </ script > < div class = "swipe-holder" style = "height:{swipe_holder_height}px" > < Swipe bind:active_item > {#each items as item, i} < SwipeItem active = {active_item == i} allow_dynamic_height = {true} on:swipe_item_height_change = {heightChanged} > .... </ SwipeItem > {/each} </ Swipe > </ div >

Vertical Swipe 🔥

< div class = "swipe-holder" > < Swipe is_vertical = {true} > < SwipeItem > ... </ SwipeItem > ... </ Swipe > </ div >

Pointer event inside Swipe Item

< style > ... .has-pointer-event { pointer-events :fill; } </ style > < div class = "swipe-holder" > < Swipe > < SwipeItem > < div > < button class = "has-pointer-event" on:click = {sayHi} > Say Hi </ button > </ div > </ SwipeItem > ... </ Swipe > </ div >

Programmatically change slides

< script > let SwipeComp; function nextSlide ( ) { SwipeComp.nextItem() } function prevSlide ( ) { SwipeComp.prevItem() } </ script > < div class = "swipe-holder" > < Swipe bind:this = {SwipeComp} > < SwipeItem > .... </ SwipeItem > ... </ Swipe > </ div > < div class = "buttons-holder" > < button type = "button" on:click = {prevSlide} > Prev </ button > < button type = "button" on:click = {nextSlide} > Next </ button > </ div >

Supports custom thumbnail

< script > let SwipeComp; function changeSlide ( i ) { SwipeComp.goTo(i) } </ script > < div class = "swipe-holder" > < Swipe bind:this = {SwipeComp} > < SwipeItem > .... </ SwipeItem > ... </ Swipe > </ div >

Default css custom properties

:root { --sv-swipe-panel-height : inherit; --sv-swipe-panel-width : inherit; --sv-swipe-panel-wrapper-index : 2 ; --sv-swipe-indicator-active-color : grey; --sv-swipe-handler-top : 0px ; }

Props

Name Type Description Required Default is_vertical Boolean allow swipe items vertically No false autoplay Boolean Play items as slide No false showIndicators Boolean appears clickable circle indicators bottom center of item No false transitionDuration Number staying duration of per slide/swipe item No 200 *ms delay Number transition delay No 1000 *ms defaultIndex Number initial item index No 0 allow_dynamic_height Boolean allow firing height change event on:swipe_item_height_change No false active Boolean fire height change event No false

Events

Name Description Component on:change fires on swipe-end with with holding detail active_item , swipe_direction and active_element Swipe on:swipe_item_height_change fires on swipe-end with holding child's current height detail SwipeItem

