Svelte Motion

An animation library based on framer-motion.

Visit Project Page

Installation

npm install --save-dev svelte-motion

Usage

Corresponding to a MotionDiv in framer-motion is this:

import { Motion } from 'svelte-motion' <Motion let :motion> < div use:motion /> </ Motion >

For svg elements like 'g', 'path' or 'circle', use: