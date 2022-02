A store that adds pub/sub to local storage. Supports changes across multiple tabs.

Installation

npm install svelte-local-storage-store

Usage

Define the store:

import { writable } from 'svelte-local-storage-store' export const preferences = writable( 'preferences' , { theme : 'dark' , pane : '50%' , ... })

Then when you want to use the store:

import { get } from 'svelte/store' import { preferences } from './stores' preferences.subscribe(...) preferences.update(...) preferences.set(...) get (preferences) // read value $preferences // read value with automatic subscription

License

MIT