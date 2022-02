collection of loading spinners with Svelte.js

Installation

npm i --save-dev svelte-loading-spinners

or

yarn add -D svelte-loading-spinners

Usage

<Jumper size="60" color="#FF3E00" unit="px" duration="1s"></Jumper> <script> import { Jumper } from 'svelte-loading-spinners' </script>

List of available spinners

Props: size , color , unit and duration . The default props; unit is px , color is #FF3E00 and size 60px .

Notes:

Circle2 has colorOuter , colorCenter , colorInner as props aswell.

Circle3 has ballTopLeft , ballTopRight , ballBottomLeft and ballBottomRight as props aswell.

Loaders BarLoader Chasing Circle Circle2 Circle3 DoubleBounce Firework Jellyfish Jumper Pulse Rainbow RingLoader ScaleOut Shadow SpinLine Stretch SyncLoader Wave Square Moon

Demo

List of all spinner: Demo

Development Setup