Svelte Formly

by @kamalkech

Features

⚡️ Generate dynamic and reactive forms.

😍 Easy to extend with custom field type, custom validation.

✔️ Compatible with Svelte, Svetelkit, Sapper, Routify

Documentation

Link Documentation

Installation

npm i svelte-formly

Usage

<script> import { get } from "svelte/store"; import { valuesForm, Field } from "svelte-formly"; const fields = [ { type: 'input', name: 'color', attributes: { type: 'color', label: 'Color Form', id: 'color', classes: ['class-field-color'], }, }, { type: 'input', name: 'firstname', value: '', attributes: { type: 'text', label: 'Username', id: 'firstname', classes: ['form-control'], placeholder: 'Tap your first name', }, rules: ['required', 'min:6'], messages: { required: 'Firstname field is required!', min: 'First name field must have more that 6 caracters!', }, }, { prefix: { classes: ['custom-form-group'], }, type: 'input', name: 'lastname', value: '', attributes: { type: 'text', id: 'lastname', placeholder: 'Tap your lastname', classes: ['form-control'], }, description: { classes: ['custom-class-desc'], text: 'Custom text for description', }, }, { type: 'input', name: 'email', value: '', attributes: { type: 'email', id: 'email', placeholder: 'Tap your email', }, rules: ['required', 'email'], }, { type: 'radio', name: 'gender', extra: { items: [ { id: 'female', value: 'female', title: 'Female', }, { id: 'male', value: 'male', title: 'Male', }, ], }, }, { type: 'select', name: 'city', value: 1, attributes: { id: 'city', label: 'City', }, rules: ['required'], extra: { options: [ { value: null, title: 'All', }, { value: 1, title: 'Agadir', }, { value: 2, title: 'Casablanca', }, ], }, }, ]; let message = ""; let values = {}; let color = "#ff3e00"; function onSubmit() { const data = get(valuesForm); if (data.valid) { values = data.values; color = values.color ? values.color : color; message = "Congratulation! now your form is valid"; } else { message = "Your form is not valid!"; } } </script>

<style> * { color: var(--theme-color); } .custom-form :global(.form-group) { padding: 10px; border: solid 1px var(--theme-color); margin-bottom: 10px; } .custom-form :global(.custom-form-group) { padding: 10px; background: var(--theme-color); color: white; margin-bottom: 10px; } .custom-form :global(.class-description) { color: var(--theme-color); } </style>

<h1 style="--theme-color: {color}">Svelte Formly</h1> <h3>{message}</h3> <form on:submit|preventDefault="{onSubmit}" class="custom-form" style="--theme-color: {color}" > <Field {fields} /> <button class="btn btn-primary" type="submit">Submit</button> </form>

For Sapper

npm i -D svelte-formly

<script> import { get } from "svelte/store"; import { Field, valuesForm } from 'svelte-formly'; const fields = [ { type: "input", name: "username", attributes: { type: "text", id: "username", }, rules: ["required"], messages: { required: "Username is required!" } }, { type: "input", name: "email", attributes: { type: "email", id: "email", }, rules: ["required", "email"], messages: { required: "E-mail is required!" } } ]; function onSubmit() { const data = get(valuesForm); if (data.valid) { const values = data.values; console.log('values', values); } } </script>

<form on:submit|preventDefault="{onSubmit}"> <svelte:component this="{Field}" {fields} /> <button type="submit">Submit</button> </form>

Params

Inputs : text, password, email, number, tel

<script> fields = [ { type: "input", // required name: "namefield", // required value: "", // optional attributes: { type: "text", // default=text or change to password, email, number, tel, color id: "id-field", // required classes: [], // optional label: "", // optional placeholder: "", // optional min: null, // optional max: null, // optional disabled: false, // optional readonly: false, // optional }, extra: {}, // optional rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field } } ] </script>

Textarea

<script> fields = [ { type: "textarea", // required name: "name-field", // required value: "", // optional attributes: { id: "id-field", // required class: "", // optional label: "", // optional disabled: false, // optional readonly: false, // optional rows: null, // optional cols: null, // optional } extra: {}, // optional rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field } } ] </script>

Select

<script> fields = [ { type: "select", // required name: "name-field", // required attributes: { id: "id-field", // required classes: [], // optional label: "", // optional disabled: false, // optional }, extra: { options: [ { value: 1, title: 'option 1' }, { value: 2, title: 'option 2' } ], }, // optional rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field } } ] </script>

Checkbox

<script> fields = [ { type: "checkbox", // required name: "name-field", // required attributes: { id: "id-field", // required classes: [], // optional label: "", // optional }, extra: { items: [ { value: 1, name: 'checkbox-1', title: 'checkbox 1' }, { value: 2, name: 'checkbox-2', title: 'checkbox 2' } ], }, rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field } } ] </script>

Radio

<script> fields = [ { type: "radio", // required name: "name-field", // required attributes: { id: "id-field", // required classes: [], // optional label: "", // optional }, extra: { items: [ { id: 'radio-1', value: 1, title: 'radio 1' }, { id: 'radio-2', value: 2, title: 'radio 2' } ], }, rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field } } ] </script>

Color

<script> fields = [ { type: 'input', // required name: 'name field', // required value: '#ff3e00', // optional attributes: { type: 'color', // optional id: 'id-field', // required classes: [], // optional label: 'Color', // optional disabled: false, // optional }, rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field; }, }, ] </script>

Range

<script> fields = [ { type: 'input', // required name: 'name field', // required attributes: { type: 'range', // optional id: 'id-field', // required classes: [], // optional label: '', // optional min: 10, // required max: 100, // required step: 10, // required }, rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field; }, } ] </script>

Autocomplete

<script> fields = [ { type: 'autocomplete', // required name: 'name field', // required attributes: { id: 'id-field', // optional }, extra: { multiple: true, // optional loadItemes: [ // list items with id and title attributes. { value: 1, title: 'item 1', }, { value: 2, title: 'item 2', }, { value: 3, title: 'item 3', }, { value: 4, title: 'item 4', }, ], }, rules: [], // optional preprocess: (field, fields, values) => { // Hook to alter current field return field; }, } ] </script>

File

<script> fields = [ { type: 'file', name: 'name-file', attributes: { id: 'id-field', // optional classes: [], // optional label: '', // optional }, extra: { multiple: true, // optional, default=false }, rules: ['file'], file: { types: 'jpg,gif,png', maxsize: 5, // 5MB }, }, ] </script>

Validation

List rules to validate form.

<script> const fields = [ { ..., rules: [ 'required', 'min:number', 'max:number', 'between:number:number', 'equal:number', 'email', 'url' 'file' ] } ]; </script>

Validation with custom rule