SvelteJS component for file upload and dropzone.The component is Svelte implementation of react-dropzone.

Demo

Click here for Storybook link

Installation

npm install svelte-file-dropzone or yarn add svelte-file-dropzone

Usage

< script > import Dropzone from "svelte-file-dropzone" ; let files = { accepted : [], rejected : [] }; function handleFilesSelect ( e ) { const { acceptedFiles, fileRejections } = e.detail; files.accepted = [...files.accepted, ...acceptedFiles]; files.rejected = [...files.rejected, ...fileRejections]; } </ script > < Dropzone on:drop = {handleFilesSelect} /> < ol > {#each files.accepted as item} < li > {item.name} </ li > {/each} </ ol >

API

Props

Prop Name Description Default Value accept Set accepted file types. See https://github.com/okonet/attr-accept for more information. undefined disabled false maxSize Infinity minSize 0 multiple if true, multiple files can be selected at once true preventDropOnDocument 1231 true noClick disable click events false noKeyboard disable keyboard events false noDrag disable drag events false containerClasses custom container classes "" containerStyles custom inline container styles "" disableDefaultStyles don't apply default styles to container false

Events

Event Name Description event.detail info dragenter {dragEvent: event} dragover {dragEvent: event} dragleave {dragEvent: event} drop {acceptedFiles,fileRejections,event} droprejected {fileRejections,event} dropaccepted {acceptedFiles,event} filedialogcancel

Examples

Click here to view stories implementation

Credits

Component is reimplementation react-dropzone. Complete credit goes to author and contributors of react-dropzone.

License

MIT