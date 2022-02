Tiny FontAwesome 5 component for Svelte.

FontAwesome svg icons

Tree-shakable, only import used icons

No CSS file required

FontAwesome layering

FontAwesome duotone icons

Documents and examples.

Installation

npm install svelte-fa

Install FontAwesome icons via official packages, for example:

npm install @fortawesome/free-solid-svg-icons

Notice for Sapper user: You may need to install the component as a devDependency:

npm install svelte-fa -D

Notice for Svelte Kit user: You may need to import the component explicitly as below:

import Fa from 'svelte-fa/src/fa.svelte'

Usage

< script > import Fa from 'svelte-fa' import { faFlag } from '@fortawesome/free-solid-svg-icons' </ script > < Fa icon = {faFlag} />

Fa Properties

< Fa icon = {faFlag} size = "2x" color = "#ff0000" fw pull = "left" scale = {1.2} translateX = {0.2} translateY = {0.2} rotate = {90} flip = "horizontal" spin pulse />

icon : icon from FontAwesome packages, for example: @fortawesome/free-solid-svg-icons

: icon from FontAwesome packages, for example: size : string values xs , sm , lg or 2x , 3x , 4x , ..., 10x

: values , , or , , , ..., color : string icon color, default currentColor

: icon color, default fw : boolean fixed width

: fixed width pull : string values left , right

: values , scale : number | string transform scale, unit is em , default 1

: transform scale, unit is , default translateX : number | string transform position X, unit is em , default 0

: transform position X, unit is , default translateY : number | string transform position Y, unit is em , default 0

: transform position Y, unit is , default flip : string values horizontal , vertical , both

: values , , rotate : number | string values 90 , 180 , 270 , 30 , -30 ...

: values , , , , ... spin : boolean spin icons

: spin icons pulse : boolean pulse spin icons

Layering & Text

import Fa, { FaLayers, FaLayersText, } from 'svelte-fa' ;

< FaLayers size = "4x" pull = "left" > < Fa icon = {faCertificate} /> < FaLayersText scale = {0.25} rotate = {-30} color = "white" style = "font-weight: 900" > NEW </ FaLayersText > </ FaLayers >

FaLayers Properties

size : string values xs , sm , lg or 2x , 3x , 4x , ..., 10x

: values , , or , , , ..., pull : string values left , right

FaLayersText Properties

size : string values xs , sm , lg or 2x , 3x , 4x , ..., 10x

: values , , or , , , ..., color : string icon color, default currentColor

: icon color, default scale : number | string transform scale, unit is em , default 1

: transform scale, unit is , default translateX : number | string transform position X, unit is em , default 0

: transform position X, unit is , default translateY : number | string transform position Y, unit is em , default 0

: transform position Y, unit is , default flip : string values horizontal , vertical , both

: values , , rotate : number | string values 90 , 180 , 270 , 30 , -30 ...

Duotone Icons

< script > import Fa from 'svelte-fa' import { faFlag } from '@fortawesome/pro-duotone-svg-icons' </ script > < Fa icon = {faFlag} primaryColor = "red" secondaryColor = "#000000" primaryOpacity = {0.8} secondaryOpacity = {0.6} swapOpacity />

Duotone Icons Theme