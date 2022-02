Svelte wrapper for chart.js Open for PRs and contributions!

Full Documentation and demo here

Installation

npm i svelte-chartjs

Usage

<script> import Line from "svelte-chartjs/src/Line.svelte" </script> <Line data={...} />

Custom Size

In order for Chart.js to obey the custom size you need to set maintainAspectRatio to false, example:

<Bar data={data} width={100} height={50} options={{ maintainAspectRatio: false }} />

License