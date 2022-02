HTTP assertions made easy via super-agent and chai

Addresses problem with persisting cookies between requests (issues: https://github.com/visionmedia/supertest/issues/26 and https://github.com/visionmedia/supertest/issues/46).

Example

var supertestChai = require ( 'supertest-chai' ); var request = supertestChai.request; var chai = require ( "chai" ); chai.should(); chai.use(supertestChai.httpAsserts); var express = require ( 'express' ); var app = express(); app.get( '/user' , function ( req, res ) { res.send( 201 , { name : 'tobi' }); }); app.get( '/questions' , function ( req, res ) { res.send( 200 , 'test' ); }); request(app) .get( '/user' ) .end( function ( res ) { res.should.be.json; res.should.have.status( 201 ); res.should.have.header( 'Content-Length' , '15' ); res.body.should.deep.equal({ name : 'tobi' }); }); var user = request(app).agent(); user .get( '/questions' ) .end( function ( res ) { res.should.be.html; res.should.have.status( 200 ); res.should.have.header( 'Content-Length' , '4' ); res.text.should.equal( 'test' ); });

Notes

Inspired by supertest and chai-http

License

MIT