Valid Options

Parses the complex validation errors return from mongoose into a simple array of messages to be displayed as flash messages or something similar

var supergoose = require ( 'supergoose' ) var ClickSchema = new Schema({ ip : { type : String , required : true }}); Click.plugin(supergoose, { messages : { 'required' : '%s is a required field' }}); var Click = mongoose.model( 'Click' , ClickSchema);

The Click model now has an errors static method

Click.create({}, function ( err, click ) { if (err) { Click.errors(err, function ( messages ) { console .log(messages); }) } });

Arguments